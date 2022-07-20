"Приготуй собі пакет": мережу підкорила пісня "Ванька-встанька" співачки Маші Кондратенко

Маша Кондратенко підкорила ТікТок приспівом своєї пісні "Ванька-встанька", а тепер презентує повноцінний трек і кліп. Це комічна композиція з присмаком сатири та сарказму. Слухайте та підспівуйте!

Маша Кондратенко написала цю пісню для підняття бойового духу наших захисників та українців.

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Дівчина пояснює, що ванька-встанька – це традиційна російська іграшка. До слова, українською правильно звучить – іван-покиван чи іванець-киванець. Тож ця іграшка в контексті пісні характеризує окупантів, для яких найкраще рішення на українській землі – "знайти чорний пакет для себе, доки його не вручили йому наші козаки з ЗСУ".

"Детальніше про "пригоди" рашистів з єдиним можливим (для них нещасливим) фіналом – у моїй новій пісні! Кожен з нас бореться на своєму фронті, мій фронт – музичний, і на ньому я буду стояти за рідну країну до кінця: підійматиму дух, проживатиму біль, тішитимусь успіхам та плакатиму в унісон з усім народом, але все це – з нескінченною вірою у нашу перемогу", – коментує Маша Кондратенко.

Слухати пісню МАША КОНДРАТЕНКО – ВАНЬКА-ВСТАНЬКА:

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