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"Не щаслива": Катерина Малицька заспівала для жінок, які чекають своїх чоловіків з війни
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Співачка Катерина Малицька присвятила пісню "Не щаслива" усім дівчатам та хлопцям, жінкам та чоловікам, які ніяк не наважаться зізнатися один одному у коханні. "Не бійтесь сказати "Я так тебе люблю", – закликає артистка новою піснею.
Співачка розповідає, що її нова музична робота про кохання, про важливі слова, які не сказали. Про те, що варто зізнаватися у почуттях тут і зараз, навіть у такий складний час. Попри війну, кохання вирує.
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Під час цієї війни українці змінили та переглянули свої принципи та ставлення до життя. Кожен зрозумів, що немає нічого ціннішого ніж твоє життя, рідні та близькі люди поруч. Ніколи тягнути та треба жити своє життя тут і зараз.
"Війна навчила мене цінувати кожен день, кожну мить та людей, які мене оточують. Вже не хочеться витрачати час на зайве. Зникли всі сварки та непорозуміння. Тільки завдяки таким страшним подіям, вже точно починаєш розуміти, що головне – це мирне небо і близькі люди поруч", – зізнається Малицька.
Сьогодні всіх українців розпирає гордість за наших військових. Від малого до старого всі хочуть сказати їм слова подяки та вдячності.
"Якщо є вільна хвилина відразу беру телефон і читаю новини та нічого не можу з собою зробити. Все пропускаю через серце. Думки тільки про наших хлопців та дівчат! Неймовірно пишаюся, що живу в одній країні з такими людьми! Дуже хотілося б, щоб всі повернулися додому живі! Тому бажаю нам та нашим ЗСУ сил і перемоги, а тим сім'ям, які чекають своїх рідних з війни терпіння і мужності. Слава Україні!", – ділиться з нами артистка.
Слухати пісню МАЛИЦЬКА – Не Щаслива:
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