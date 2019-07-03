Життя з лисицею: кумедне відео стало хітом мережі

У мережі не можуть втримати усмішку від веселого відео про те, як живеться з лисицею. Незвичайний домашній улюбленець точно знає, як розважатися.

На платформі Reddit користувач з ніком sptsd поділився кумедним записом з лисеням, який за короткий час опинився у топах мережі. За лічені години допис побачили понад 26 тисяч осіб, а ще більш як 400 залишили коментарі.

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А все тому, що саме так виглядає життя з лисою: тваринка гасає по всьому домі поки її власниця намагається спокійно читати книжку. Користувачі додали, що важко уявити, щоб будь-який інших пухнастик був настільки гнучким та спортивним. Щоправда, деякі власники котів можуть посперечатись з цим.

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