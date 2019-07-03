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У цього кота крутіша зачіска, ніж в людей: епічні фото

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Кіт з ефектною зачіскою підкорює мережу - фото 1
Кіт з ефектною зачіскою підкорює мережу / instagram.com/junotheangrycat

У мережі знайшли кота, зачіска та вираз мордочки якого викликає усмішку. Здається, цей пухнастик розбирається в трендах і не в захваті від цього всього.

Знайомтесь, Джуно (Juno) – 6-річний кіт змішаної породи з гімалайським, який має крутішу зачіску, аніж більшість людей. Нещодавно його господар вирішив експериментувати з укладкою шерсті, збільшивши кількість фанатів пухнастика у кілька разів. До того ж, не варто забувати і про невдоволений вираз мордочки Джуно, яка говорить сама за себе. Сьогодні за цим домашнім улюбленцем стежать понад 183 тисячі осіб в Instagram.

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У цього кота крутіша зачіска, ніж в людей: епічні фото - фото 337932

У цього кота крутіша зачіска, ніж в людей: епічні фото - фото 337933

У цього кота крутіша зачіска, ніж в людей: епічні фото - фото 337934

У цього кота крутіша зачіска, ніж в людей: епічні фото - фото 337935

У цього кота крутіша зачіска, ніж в людей: епічні фото - фото 337936

У цього кота крутіша зачіска, ніж в людей: епічні фото - фото 337937

У цього кота крутіша зачіска, ніж в людей: епічні фото - фото 337938

Джерело всіх фото: instagram.com/junotheangrycat

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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