У цього кота крутіша зачіска, ніж в людей: епічні фото

У мережі знайшли кота, зачіска та вираз мордочки якого викликає усмішку. Здається, цей пухнастик розбирається в трендах і не в захваті від цього всього.

Знайомтесь, Джуно (Juno) – 6-річний кіт змішаної породи з гімалайським, який має крутішу зачіску, аніж більшість людей. Нещодавно його господар вирішив експериментувати з укладкою шерсті, збільшивши кількість фанатів пухнастика у кілька разів. До того ж, не варто забувати і про невдоволений вираз мордочки Джуно, яка говорить сама за себе. Сьогодні за цим домашнім улюбленцем стежать понад 183 тисячі осіб в Instagram.

І ще: Гарна ідея: американських студентів від стресу рятують собаки

Джерело всіх фото: instagram.com/junotheangrycat

Це цікаво: Ось чому категорично не можна спати з котом