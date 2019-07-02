Гарна ідея: американських студентів від стресу рятують собаки

Нове дослідження проводила група вчених з Університету штату Вашингтон, котрі вивчають терапевтичні можливості собак. У експерименті взяло участь понад 300 студентів, схильних до щоденним стресів і тих, котрі піддаються великому ризику провалу на іспитах. І ось що з'ясували науковці.

Усім студентам, які брали участь в дослідженні, дали можливість раз на тиждень, протягом години, спілкуватися з собаками, гладити їх, водити на прогулянку. Особливо напередодні передбачуваного стресу: перед іспитами, захистом наукових робіт.

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Як свідчила автор експерименту Патриція Пендри з Університету штату Вашингтон, ці заспокійливі заняття надавали респондентам впевненості, а після академічних випробувань допомагали зменшити негативний вплив стресу. Дослідники свідчать, що у них є об'єктивні докази на підтримку використання собак для зняття стресу у студентів. Особливо відчутні результати спостерігалися у студентів з проблемами психічного характеру. Учені вважають, що після щотижневого годинного спілкування з собаками студенти відчувають себе спокійнішими, соціально значущими, впевненими у своїх знаннях.

Собаки допомагають успішно побороти стрес під час навчання

Напрямок, заданий дослідницькою командою, досить цікавий. Однак і раніше ця тема мала розвиток. Адже терапевтичні собаки уже живуть у 1000 американських кампусах. Ця течія також поширилося в Великобританії, зокрема, в Університетському коледжі Лондона, Кембриджі і інших студентських локаціях.

До речі, в цьому році в дитячій лікарні Каліфорнії з'явилася перша терапевтична собака.

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