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Життя з котом в одному відео: епічний ролик підкорює Reddit

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Чому не варто жартувати з котами - фото 1
Чому не варто жартувати з котами

Домашні улюбленці регулярно стають зірками мережі, адже їхній вигляд та поведінка можуть за мить підняти настрій або викликати чимало питань. Так трапилось і з цим чорним котом, з яким краще не жартувати.

На платформі Reddit користувач з ніком Upvote_Or_Thot поділився епічним відео з котом, яке за лічені години піднялось у топи. Допис зібрав понад 38 тисяч балів та більше як 300 коментарів. А все тому, що він прекрасно показує, як насправді виглядає життя з котом.

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На відео хлопець спокійно їсть, а позаду нього на кріслі сидить кіт. У певний момент герой вирішує пожартувати над пухнастиком та простягає йому виделку зі стравою, намагаючись швидко забрати її собі. Звісно ж, домашній улюбленець виявився не таким доброзичливим, адже вирішив: якщо він не отримує їжу, то її не отримує ніхто.

trying to make his cat die inside but... from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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