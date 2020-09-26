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Не ведіться: учені розповіли, скільки разів на день потрібно годувати кота
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Усі господарі кішок люблять потішити своїх домашніх улюбленців чимось смачненьким, однак котам необхідно дотримуватися певного режиму харчування. І ми розповімо вам, як зробити усе для того, аби у вашого пухнастика не було проблем зі здоров'ям.
Учені з Гуелфського університету розповіли, що котів не можна годувати кожного разу, коли ці нахабні пухнасті створіння цього вимагають. Шляхом досліджень вони визначили оптимальний режим харчування для муркотиків.
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Виявилося, що найкраще годувати кішку один раз на день. Такий режим не підіймав рівень греліну – гормону, відповідального від почуття голоду, а також запускав процеси зі спалювання жиру.
Коти, які харчуються кілька разів на день, мали проблеми із зайвою вагою. Примітно, що обидві групи тварин з'їдали однакову порцію їжі, але за різну кількість разів.
Учені рекомендують годувати котів раз на день
Дослідники пояснюють це генетичними особливостями, оскільки у дикій природі котячі витрачають час на пошук здобичі, потім швидко її з'їдають і знову відправляються на пошуки їжі. Таким чином, вони довго залишаються голодними.
"У цілому ці дані показують, що годування один раз на день може бути корисною стратегією годування домашніх кішок, що сприяє насиченню та підтримці здорової маси тіла", – йдеться у висновку дослідження.
Тож наступного разу не ведіться, коли ваш пухнастик величезними очима дивитиметься на вас на кухні.
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