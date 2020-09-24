У США пройшов конкурс собак-серфінгістів: кумедне відео

Собаки катаються на серфі, а ти – ні

13 вересня каліфорнійський притулок Helen Woodward Animal Center провів щорічний конкурс з собачого серфінгу. Той момент, коли чотирипалі насолоджуються відпочинком на морі, а ти – ні.

Правда, цього разу змагання пройшло віддалено: замість того, щоб запросити вихованців і їх тварин на пляж, організатори зібрали відео з ними та змонтували в один ролик на 50 хвилин.

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Так взяти участь в конкурсі змогли мешканці не лише Каліфорнії, але й інших штатів і навіть країн.

Собак-учасників розділили на вагові категорії й оцінювали, як довго чотирилапі тримаються на дошці, які хвилі підкорюють, як виконують трюки і як гавкають.

У серпні цього року повинен був відбутися і всесвітній конкурс з собачого серфінгу, але його перенесли на липень 2021.

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