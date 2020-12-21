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Життя з котом в одному кадрі: кумедне фото підкорює Reddit

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Кумедне фото з котом - фото 1
Кумедне фото з котом

Власники котів добре знають, що ці пухнасті друзі можуть за мить підкорити будь-чиє серце своїм виглядом, а також розсмішити своєю поведінкою. Так трапилось і з цим улюбленцем.

На платформі Reddit користувач з ніком SymphonyForTheDevil поділився кумедним знімком з котом, який неймовірно яскраво показує особливості життя з такою тваринкою.

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Автор потурбувався про улюбленця, тож придбав для нього окреме красиве ліжко. Але новинка мало зацікавила пухнастика, адже поряд на підлозі просто валявся паперовий рушничок. Не важко здогадатись, що обрав кіт. Як додають коментатори, саме у таких дрібницях можна побачити, як коти насправді ставляться до своїх господарів та їхніх дій.

Життя з котом в одному кадрі: кумедне фото підкорює Reddit - фото 440053

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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