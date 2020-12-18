Знайдіть на фото другого кота: дівчина спантеличила мережу новорічною головоломкою

Британка з Ліверпуля Сара Нельсон прикрашала ялинку до Нового року, а потім помітила, що її кошеня кудись зникло. І відшукати пухнастика вдалося нелегко і у зовсім несподіваному місці. Побачити вихованця на знімку зможе далеко не кожен.

Так, у процесі прикрашання ялинки схвильована дівчина почала шукати своє кошеня, на що пішло чимало часу, перш ніж тваринка попалася їй на очі. Тоді Сара зробила фото і запропонувала користувачам Facebook відшукати кота на фото. "Тільки не великого на передньому плані", – уточнила вона.

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Підписники Сари стали уважно вдивлятися в гарні святкові знімки, але завдання виявилося не з простих. "Я нічого не бачу", "Відмінний камуфляж", "Я здаюся", "Класне маскування", – пишуть вони в коментарях.

Однак найуважніші та наполегливі користувачі все ж таки добилися свого. Вони помітили, що пухнастик причаївся серед гілок ялини, яка прикрашена кулями і м'якими іграшками.

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