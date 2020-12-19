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Справжній естет: леопард викрав у пари вино та бокали, щоб і собі розслабитися

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Леопард поцупив вино у пари під час Сафарі - фото 1
Леопард поцупив вино у пари під час Сафарі

Подружжя Алан і Мішель Хіллен поїхали на сафарі у Південній Африці. В кінці дня вони планували випити пляшку мерло Leopard's Leap ("Стрибок леопарда"), милуючись заходом сонця. Вона лежала у сумці з продуктами у багажнику джипа, на якому Хіллени подорожували разом з гідом-водієм.

Для пікніка пара також приготувала закуску – канапе з лососем. Запах риби привернув леопарда, і він стягнув сумку.

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Відбігши від машини, дика кішка роздерла тканину зубами та почала вивчати вміст. Алан зняв цей процес, зробивши кілька фотографій, на яких леопард буцімто намагається випити вино.

Справжній естет: леопард викрав у пари вино та бокали, щоб і собі розслабитися - фото 439883
Справжній естет: леопард викрав у пари вино та бокали, щоб і собі розслабитися - фото 439880
Справжній естет: леопард викрав у пари вино та бокали, щоб і собі розслабитися - фото 439881
Справжній естет: леопард викрав у пари вино та бокали, щоб і собі розслабитися - фото 439882
Справжній естет: леопард викрав у пари вино та бокали, щоб і собі розслабитися - фото 439884

Гідам заборонено мати при собі зброю, тож водій спробував відлякати леопарда палицею, але не вийшло. Коли хижак пішов, гід підібрав вцілілу пляшку мерло. Алан і Мішель забрали її як сувенір.

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Джерело: New York Post
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