На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Справжній естет: леопард викрав у пари вино та бокали, щоб і собі розслабитися
-
- 2
Подружжя Алан і Мішель Хіллен поїхали на сафарі у Південній Африці. В кінці дня вони планували випити пляшку мерло Leopard's Leap ("Стрибок леопарда"), милуючись заходом сонця. Вона лежала у сумці з продуктами у багажнику джипа, на якому Хіллени подорожували разом з гідом-водієм.
Для пікніка пара також приготувала закуску – канапе з лососем. Запах риби привернув леопарда, і він стягнув сумку.
Це цікаво: Знайдіть на фото другого кота: дівчина спантеличила мережу новорічною головоломкою
Відбігши від машини, дика кішка роздерла тканину зубами та почала вивчати вміст. Алан зняв цей процес, зробивши кілька фотографій, на яких леопард буцімто намагається випити вино.
Гідам заборонено мати при собі зброю, тож водій спробував відлякати леопарда палицею, але не вийшло. Коли хижак пішов, гід підібрав вцілілу пляшку мерло. Алан і Мішель забрали її як сувенір.
Читайте також: Коли ведучий погоди працює з дому: кумедне відео
-
12:52Справжній естет: леопард викрав у пари вино та бокали, щоб і собі розслабитися
-
12:22Sony прибрала Cyberpunk 2077 з фірмового магазину PlayStation Store
-
11:51McCartney III: слухайте новий альбом Пола Маккартні
-
11:18ДРУЗІ, Пліткарка, Диво-Жінка та інші: HBO показав крутий тизер найочікуваніших прем'єр
-
10:47alyona alyona та KALUSH представили крутий анімаційний кліп Вода: дивіться онлайн
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:19Два розбиті Ford Mustang продають за ціною пари топових iPhone
-
09:52Мисливець на монстрів: критики жорстко пройшлися по фільму з Мілою Йовович
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 грудня
-
08:50Суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво вперше засвітив свій розкішний будинок під Києвом
-
08:16Віртуальний суперкар Ford втілили у реальність
-
07:35День ангела Миколи 2020: значення імені та характер його власників
-
06:53Привітання з Днем Святого Миколая у прозі: побажання своїми словами
- 18 грудня
-
23:55Олексій Тригубенко – фіналіст шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
23:51Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото
-
21:49Принцеса Беатрис порушила королівську традицію через Меган Маркл
-
21:2519 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:05З Днем Святого Миколая! Найкращі привітання з Миколаєм
-
20:40Тіна Кароль звабила мережу відвертим знімком топлес
-
20:12Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
20:00Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая
-
19:43Український замок потрапив до світового переліку величних будівель
-
19:31Перші ластівки: Залежні – дивитися онлайн всі серії 2 сезон
-
19:15Nokia презентувала свій перший ноутбук: чим він особливий
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 грудня
-
08:16Віртуальний суперкар Ford втілили у реальність
- 18 грудня
-
23:51Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото
-
20:12Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
20:00Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая
-
17:19Найніжніший і найсмачніший салат на Новий рік 2021: простий рецепт
-
14:24Названо найпопулярніше місце для усамітненого відпочинку у 2021 році
-
12:52У мережі показали найкращі фото природних явищ року
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 грудня
-
07:17Перший раз: як навчитися кататися на лижах
- 17 грудня
-
21:49Викрити зраду може допомогти вибір секс-пози вашої другої половинки
-
18:237 порад з тайм-менеджменту з улюблених фільмів
-
14:20Прекрасна інопланетянка: Мілі Йовович – 45, найкращі фільми з акторкою
-
12:02Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 грудня
-
07:15Ідеально на сніданок: рецепт яєчних конвертиків з сиром і шинкою
- 16 грудня
-
21:53Для максимального задоволення: 5 правил сексу на кухні
-
18:24Дизайнер створила пряниковий будиночок з Сам удома
-
15:45Дуже по-різдвяному: рецепт домашнього мандаринового пирога
-
12:20Науковці назвали найнебезпечніше місце, де найвищий ризик зараження COVID-19
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 грудня
-
07:49У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат
- 15 грудня
-
21:56Чому займатися сексом зранку корисно для кар'єри: відповідь науковців
-
19:18Нідерландці випустили найкращий різдвяний ролик: зворушує до сліз
-
15:25Користувачі мережі визначили найгарячіші та найеротичніші фільми в історії кіно