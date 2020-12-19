Справжній естет: леопард викрав у пари вино та бокали, щоб і собі розслабитися

Леопард поцупив вино у пари під час Сафарі

Подружжя Алан і Мішель Хіллен поїхали на сафарі у Південній Африці. В кінці дня вони планували випити пляшку мерло Leopard's Leap ("Стрибок леопарда"), милуючись заходом сонця. Вона лежала у сумці з продуктами у багажнику джипа, на якому Хіллени подорожували разом з гідом-водієм.

Для пікніка пара також приготувала закуску – канапе з лососем. Запах риби привернув леопарда, і він стягнув сумку.

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Відбігши від машини, дика кішка роздерла тканину зубами та почала вивчати вміст. Алан зняв цей процес, зробивши кілька фотографій, на яких леопард буцімто намагається випити вино.

Гідам заборонено мати при собі зброю, тож водій спробував відлякати леопарда палицею, але не вийшло. Коли хижак пішов, гід підібрав вцілілу пляшку мерло. Алан і Мішель забрали її як сувенір.

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