Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри

Японія щороку приймає мільйони туристів, адже країна вранішнього сонця вражає не лише своїм розвитком, а й культурою та природою. Фотограф показав, як виглядають тут будні на своїх яскравих вуличних знімках.

Знайомтесь, Такеші Хаякава (Takeshi Hayakawa) – талановитий фотограф, який мешкає та працює в Кіото, в Японії. Хлопець часто мандрує світом у справах, де робить ефектні фото великих та маленьких міст.

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Однак і в рідній країні він знаходить справді розкішні вуличні пейзажі. Тому не дивно, що за прогулянками та подорожами Такеші в соцмережі Instagram стежать понад 31 тисяча підписників. Хлопець вдало ловить найцікавіші моменти життя на вулицях японських міст.

Джерело фото: instagram.com/22phottt

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