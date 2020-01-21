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Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри

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Прогулянка містами Японії - фото 1
Прогулянка містами Японії / instagram.com/22phottt

Японія щороку приймає мільйони туристів, адже країна вранішнього сонця вражає не лише своїм розвитком, а й культурою та природою. Фотограф показав, як виглядають тут будні на своїх яскравих вуличних знімках.

Знайомтесь, Такеші Хаякава (Takeshi Hayakawa) – талановитий фотограф, який мешкає та працює в Кіото, в Японії. Хлопець часто мандрує світом у справах, де робить ефектні фото великих та маленьких міст.

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Однак і в рідній країні він знаходить справді розкішні вуличні пейзажі. Тому не дивно, що за прогулянками та подорожами Такеші в соцмережі Instagram стежать понад 31 тисяча підписників. Хлопець вдало ловить найцікавіші моменти життя на вулицях японських міст.

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381094

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381095

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381096

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381097

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381098

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381099

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381100

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381101

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381102

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381103

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381104

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381105

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381106

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381107

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381108

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381109

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381110

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381111

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381112

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381113

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381114

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381115

Життя в Японії на вуличних фото: захопливі кадри - фото 381116

Джерело фото: instagram.com/22phottt

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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