Туристам у Туреччині розповідатимуть, чим же їх насправді годують

Турецькі готелі відтепер зобов'язані інформувати туристів про склад усіх страв і напоїв у ресторанах. Зокрема, увагу гостей концентруватимуть на інгредієнтах, які можуть викликати алергічні реакції або ж інші прояви.

У Туреччині з 1 січня 2020 року почав діяти "Харчовий кодекс", який має на увазі новий регламент маркування харчових продуктів. Згідно з документом, всі об'єкти, в яких пропонується харчування й напої, повинні в обов'язковому порядку вказувати, з чого, власне, складається та чи інша страва. Це правило поширюється у тому числі на ресторани, розташовані на території готелів.

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В Асоціації готельєрів Туреччини (TÜROB) роз'яснили, що готельним ресторанам тепер доведеться інформувати туристів не тільки про всі інгредієнти страви, але й про їхню калорійність, рекомендовані терміни споживання, а також терміни придатності. Вся інформація буде вказана в меню або на спеціальних інформаційних носіях. У випадку з алкогольними напоями, ресторанам необхідно інформувати споживачів про міцність кожного з них, а також про всі інгредієнти коктейлів.

Страви та напої отримають оновлене маркування

Особливу увагу ресторанам доведеться приділити алергенам. Готелям рекомендовано в зоні буфета або на "шведському столі" розміщувати спеціальні плакати з інформацією про вміст у поданих стравах продуктів, що викликають алергію або непереносимість.

Так, туристів будуть інформувати про наявність у складі таких продуктів, як яйце, арахіс, соя, молоко, гірчиця, молюски, ракоподібні, горіхи, риба і деякі інші. Як повідомляється, вся інформація про продукти повинна бути вказана різними мовами.

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