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Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри

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Неймовірна комуна в Австрії, яка вражає - фото 1
Неймовірна комуна в Австрії, яка вражає / instagram.com/ditotediashvili

Тревел-фотограф побував у давньому австрійському поселенні Гальштат, який вражає своєю красою та незвичайністю. Це варто побачити!

Знайомтесь, Діто Тедіашвілі (Dito Tediashvili) – талановитий грузинський фотограф, маркетолог та мандрівник, який мешкає та працює у Тбілісі. Нещодавно він відвідав невелике поселення Гальштат в Австрії, яке розмішується у важкодоступній альпійській місцевості, а також є пам'яткою ЮНЕСКО.

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"Чесно кажучи, я бував у багатьох європейських селах, але це було найбільш чарівне та казкове місце, яке я коли-небудь бачив. Я мріяв відвідати це село відтоді, як вперше побачив його фото. І відразу ж зрозумів, що хочу побувати тут взимку на Різдво, і нарешті зробив це!", – ділиться Діто. І можна зрозуміти його захват, адже навіть фото передають особливу атмосферу цієї комуни.

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380775

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380776

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380777

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380778

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380779

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380780

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380781

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380782

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380783

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380784

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380785

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380786

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380787

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380788

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380789

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380790

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380791

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380792

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380793

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380794

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380795

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380796

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380797

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380798

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380799

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380800

Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри - фото 380801

Джерело всіх фото: instagram.com/ditotediashvili

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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