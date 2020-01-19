Фотограф показав неймовірне давнє місто в Австрії: захопливі кадри

Тревел-фотограф побував у давньому австрійському поселенні Гальштат, який вражає своєю красою та незвичайністю. Це варто побачити!

Знайомтесь, Діто Тедіашвілі (Dito Tediashvili) – талановитий грузинський фотограф, маркетолог та мандрівник, який мешкає та працює у Тбілісі. Нещодавно він відвідав невелике поселення Гальштат в Австрії, яке розмішується у важкодоступній альпійській місцевості, а також є пам'яткою ЮНЕСКО.

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"Чесно кажучи, я бував у багатьох європейських селах, але це було найбільш чарівне та казкове місце, яке я коли-небудь бачив. Я мріяв відвідати це село відтоді, як вперше побачив його фото. І відразу ж зрозумів, що хочу побувати тут взимку на Різдво, і нарешті зробив це!", – ділиться Діто. І можна зрозуміти його захват, адже навіть фото передають особливу атмосферу цієї комуни.

Джерело всіх фото: instagram.com/ditotediashvili

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