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Життя в раю: безтурботний мільйонер запросив охочих жити з ним на його фермі

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Мільйонер Карл Райпен - фото 1
Мільйонер Карл Райпен / people

Німецький мільйонер Карл Райпен дав незвичайне оголошення в газету, в якому розповів, що шукає десять осіб, які готові розділити з ним безтурботне життя на його фермі в Новій Зеландії.

Ексцентричний 70-річний багатій чекає як чоловіків, так і жінок не старше 70 років. Він пообіцяв, що людям буде надано окремі будиночки на дві особи.

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Чоловік також зазначив, що жителі його незвичайного селища можуть гуляти, плавати, кататися на каяку, ловити рибу та кататися на конях.

Відомо, що "рай" мільйонера розміром у 223 га розташований на березі Тасманового моря. Ділянка розташована досить далеко від населених пунктів. Так, до найближчого міста близько півтори години їзди.

Життя в раю: безтурботний мільйонер запросив охочих жити з ним на його фермі - фото 375674
Життя в раю: безтурботний мільйонер запросив охочих жити з ним на його фермі - фото 375672

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Джерело: nzherald
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