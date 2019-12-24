Життя в раю: безтурботний мільйонер запросив охочих жити з ним на його фермі

Німецький мільйонер Карл Райпен дав незвичайне оголошення в газету, в якому розповів, що шукає десять осіб, які готові розділити з ним безтурботне життя на його фермі в Новій Зеландії.

Ексцентричний 70-річний багатій чекає як чоловіків, так і жінок не старше 70 років. Він пообіцяв, що людям буде надано окремі будиночки на дві особи.

Це цікаво: Винахідлива вчителька показала будову тіла людини на собі з допомогою купальника: фото

Чоловік також зазначив, що жителі його незвичайного селища можуть гуляти, плавати, кататися на каяку, ловити рибу та кататися на конях.

Відомо, що "рай" мільйонера розміром у 223 га розташований на березі Тасманового моря. Ділянка розташована досить далеко від населених пунктів. Так, до найближчого міста близько півтори години їзди.

Читайте також: Блогер заради рекорду затопив двір будинку піною: вражаючі кадри