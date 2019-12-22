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Блогер заради рекорду затопив двір будинку піною: вражаючі кадри

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Блогер заради рекорду затопив двір будинку піною: вражаючі кадри - фото 1

Блогер зі Словаччини Девід Добрик, який живе в Лос-Анджелесі, вирішив встановити світовий рекорд і заради цього затопив весь двір свого будинку піною. Хлопці провели цікавий експеримент, щоб прославитися.

Добрик разом з ученим Ніком Юхасом змішали 625 літрів перекису водню, 29 пляшок з миючим засобом і десятки пляшок з блакитним барвником.

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Після цього "алхіміки" кинули в місткість з сумішшю каталізатор реакції калій. Піна швидко розрослася, в результаті вона затопила весь двір і піднялася вище за будинок.

Девід Добрик у відео зазначив, що він з партнером спробували встановити світовий рекорд з найбільшого вибуху в результаті такої реакції. Хлопці провели досвід під назвою Слонова зубна паста, який викликає таке рясне виділення піни.

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Джерело: dexerto
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