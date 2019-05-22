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Життя у Сеулі: вуличні фото, які приковують погляд

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Сеул у вуличних фото - фото 1
Сеул у вуличних фото / instagram.com/aaaallday

Столиця Південної Кореї щороку збирає сотні тисяч туристів, але мало хто справді помічає реальну атмосферу міста. Тому талановитий фотограф показав, як він бачить місто.

Знайомтесь, Тай Гілсон (Ty Gilson) - молодий фотограф-самоучка, який перетворив свій профіль в соцмережі Instagram в прогулянку Сеулом. Найбільше місто та столиця Південної Кореї справді варті уваги, адже тут поєднується футуризм, любов до природи, а також швидкий темп. Хлопець намагається ловити найкращі моменти з цього стрімкого вуличного життя, показуючи справжній вигляд мегаполіса.

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Життя у Сеулі: вуличні фото, які приковують погляд - фото 329444

Життя у Сеулі: вуличні фото, які приковують погляд - фото 329445

Життя у Сеулі: вуличні фото, які приковують погляд - фото 329446

Життя у Сеулі: вуличні фото, які приковують погляд - фото 329447

Життя у Сеулі: вуличні фото, які приковують погляд - фото 329448

Життя у Сеулі: вуличні фото, які приковують погляд - фото 329449

Життя у Сеулі: вуличні фото, які приковують погляд - фото 329450

Життя у Сеулі: вуличні фото, які приковують погляд - фото 329451

Життя у Сеулі: вуличні фото, які приковують погляд - фото 329452

Життя у Сеулі: вуличні фото, які приковують погляд - фото 329453

Життя у Сеулі: вуличні фото, які приковують погляд - фото 329454

Життя у Сеулі: вуличні фото, які приковують погляд - фото 329455

Життя у Сеулі: вуличні фото, які приковують погляд - фото 329456

Джерело всіх фото: instagram.com/aaaallday

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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