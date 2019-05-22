Життя у Сеулі: вуличні фото, які приковують погляд

Столиця Південної Кореї щороку збирає сотні тисяч туристів, але мало хто справді помічає реальну атмосферу міста. Тому талановитий фотограф показав, як він бачить місто.

Знайомтесь, Тай Гілсон (Ty Gilson) - молодий фотограф-самоучка, який перетворив свій профіль в соцмережі Instagram в прогулянку Сеулом. Найбільше місто та столиця Південної Кореї справді варті уваги, адже тут поєднується футуризм, любов до природи, а також швидкий темп. Хлопець намагається ловити найкращі моменти з цього стрімкого вуличного життя, показуючи справжній вигляд мегаполіса.

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Джерело всіх фото: instagram.com/aaaallday

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