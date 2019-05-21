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Інфрачервоні фото іспанки, від яких важко відвести погляд

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Іспанка перетворює природу у фентезі - фото 1
Іспанка перетворює природу у фентезі / instagram.com/marta_borreguero21

Талановита фотограф з Іспанії перетворює звичайні пейзажі на кари з фантастичних фільмів, які змушують подивитись на них ще раз. Зацініть!

Знайомтесь, Марта Боррегуеро (Marta Borreguero) – фотограф та ретушер, яка зараз працює та мешкає у Мадриді. Жінка фокусує уваги на фото пейзажів та ландшафтів, але не просто фіксує красу природи Іспанії. Марта додає власних родзинок завдяки редагуванню та інфрачервоним фільтрам. До того ж, Боррегуеро співпрацює з іншими фотографами, створюючи особливі зйомки та займаючись дизайном.

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Інфрачервоні фото іспанки, від яких важко відвести погляд - фото 328961

Інфрачервоні фото іспанки, від яких важко відвести погляд - фото 328962

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Інфрачервоні фото іспанки, від яких важко відвести погляд - фото 328973

Інфрачервоні фото іспанки, від яких важко відвести погляд - фото 328974

Інфрачервоні фото іспанки, від яких важко відвести погляд - фото 328975

Інфрачервоні фото іспанки, від яких важко відвести погляд - фото 328976

Інфрачервоні фото іспанки, від яких важко відвести погляд - фото 328977

Інфрачервоні фото іспанки, від яких важко відвести погляд - фото 328978

Інфрачервоні фото іспанки, від яких важко відвести погляд - фото 328979

Інфрачервоні фото іспанки, від яких важко відвести погляд - фото 328980

Інфрачервоні фото іспанки, від яких важко відвести погляд - фото 328981

Інфрачервоні фото іспанки, від яких важко відвести погляд - фото 328982
Джерело всіх фото: instagram.com/marta_borreguero21

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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