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Виглядає круто: у Франції туристам пропонують заночувати у наметі-кабіні

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Туристи зможуть заночувати у розкішному "наметі" - фото 1
Туристи зможуть заночувати у розкішному "наметі"

Дизайнерська студія Lumicene з Ліона розробила номер для тих туристів, які любить розглядати природні ландшафти у комфорті.

Кругла кабіна обладнана скляними стінами, що відкривають огляд на 180°.

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Її відрізняє те, що кабіну можна встановити практично у будь-якому місці. Площа становить 17 м², у номері крім спальні є туалет і душ.

Виглядає круто: у Франції туристам пропонують заночувати у наметі-кабіні - фото 329175

Виглядає круто: у Франції туристам пропонують заночувати у наметі-кабіні - фото 329176

Виглядає круто: у Франції туристам пропонують заночувати у наметі-кабіні - фото 329177

Виглядає круто: у Франції туристам пропонують заночувати у наметі-кабіні - фото 329178

Збірка "номеру" не складе труднощів і займає всього два дні.

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Джерело: lonelyplanet
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