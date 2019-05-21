Виглядає круто: у Франції туристам пропонують заночувати у наметі-кабіні

Дизайнерська студія Lumicene з Ліона розробила номер для тих туристів, які любить розглядати природні ландшафти у комфорті.

Кругла кабіна обладнана скляними стінами, що відкривають огляд на 180°.

І ще: Названо найкращий у світі готель в аеропорту

Її відрізняє те, що кабіну можна встановити практично у будь-якому місці. Площа становить 17 м², у номері крім спальні є туалет і душ.

Збірка "номеру" не складе труднощів і займає всього два дні.

Читайте також: Ryanair запускає додатковий рейс до Варшави