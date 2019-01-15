Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото

Талановитий фотограф показує красу пейзажів та вулиць, яка захоплює.

Знайомтесь, Отто Берклі (Otto Berkeley) – фотограФ-самоучка, який зараз мешкає та працює у Лондоні. Чоловік обожнює фіксувати на камеру архітектуру та міські пейзажі, чим ділиться на своєму профілі в соцмережі Instagram, де за ним стежать понад 11 тисяч користувачів. Зацініть!

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Джерело всіх фото: instagram.com/ottoberkeley

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