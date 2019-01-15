Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото

  • 11
Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 1

Талановитий фотограф показує красу пейзажів та вулиць, яка захоплює.

Знайомтесь, Отто Берклі (Otto Berkeley) – фотограФ-самоучка, який зараз мешкає та працює у Лондоні. Чоловік обожнює фіксувати на камеру архітектуру та міські пейзажі, чим ділиться на своєму профілі в соцмережі Instagram, де за ним стежать понад 11 тисяч користувачів. Зацініть!

І ще: Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301185

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301186

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301187

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301188

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301189

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301190

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301191

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301192

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301193

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301194

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301195

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301196

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301197

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301198

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301199

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301200

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301201

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301202

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301203

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301204

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301205

Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото - фото 301206

Джерело всіх фото: instagram.com/ottoberkeley

Читайте також: Атмосферні знімки повсякденного життя людей у передмісті Австралії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 2495
Привітання з Днем ангела Василя 2019 і картинки на іменини Васі
  • 13 cічня, 15:00
  • 22846
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1024780
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл