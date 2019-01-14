Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри

  • 23
Подорожі в об'єктиві Лукаса Радоса - фото 1
Подорожі в об'єктиві Лукаса Радоса / instagram.com/lukaszrados

Талановитий фотограф поставив собі за мету робити щотижня пейзажне фото, і ось що з цього вийшло!

Знайомтесь, Лукас Радос (Lukasz Rados) – фотограф з Польщі, який зараз працює та живе в Амстердамі. Він обожнює знімати пейзажі та природу, тому наприкінці 2017 року він вигадав собі виклик: робити хоча б один пейзажний знімок на тиждень, де б не був.

І ще: Атмосферні знімки повсякденного життя людей у передмісті Австралії

"Минулого тижня я зробив останнє фото року і з радістю завершив проект. Мету було досягнуто: я знімаю частіше, не беручи до уваги погоду чи місце розташування. Я навчився краще планувати поїздки. І найголовніше: я зробив чимало знімків, якими задоволений", – зізнається Лукас.

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 300989

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 300990

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 300991

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 300992

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 300993

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 300994

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 300995

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 300996

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 300997

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 300998

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 300999

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 301000

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 301001

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 301002

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 301003

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 301004

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 301005

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 301006

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 301007

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 301008

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 301009

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 301010

Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри - фото 301011

Джерело всіх фото: instagram.com/lukaszrados

Читайте також: Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 4562
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 2397
Привітання з Днем ангела Василя 2019 і картинки на іменини Васі
  • Вчора, 15:00
  • 16488
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл