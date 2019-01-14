Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадри

Талановитий фотограф поставив собі за мету робити щотижня пейзажне фото, і ось що з цього вийшло!

Знайомтесь, Лукас Радос (Lukasz Rados) – фотограф з Польщі, який зараз працює та живе в Амстердамі. Він обожнює знімати пейзажі та природу, тому наприкінці 2017 року він вигадав собі виклик: робити хоча б один пейзажний знімок на тиждень, де б не був.

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"Минулого тижня я зробив останнє фото року і з радістю завершив проект. Мету було досягнуто: я знімаю частіше, не беручи до уваги погоду чи місце розташування. Я навчився краще планувати поїздки. І найголовніше: я зробив чимало знімків, якими задоволений", – зізнається Лукас.

Джерело всіх фото: instagram.com/lukaszrados

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