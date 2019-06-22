Життя у Нью-Йорку: вуличні фото міста, які захоплюють

Нью-Йорк щороку привертає увагу величезної кількості туристів через свою особливу атмосферу та архітектуру. Як виглядає життя посеред "Великого яблука" – дивіться далі.

Знайомтесь, Джефф Сілберман (Jeff Silberman) – фотограф-самоучка з Нью-Йорка, який присвячує весь свій вільний час вдалим кадрам. Хлопець зосереджується на архітектурі, вуличній фотографії та лайфстайл-зйомці, намагаючись показати реальне життя у Нью-Йорку. І у Джеффа це чудово виходить, адже за його творчістю стежать понад 46 тисяч осіб в соцмережі Instagram. Готові побачити Нью-Йорк з нового ракурсу?

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Джерело всіх фото: instagram.com/jssilberman

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