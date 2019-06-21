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15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз

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Прикольні ідеї - фото 1
Прикольні ідеї

Іноді під час прогулянки вулицею чи поїздки транспортом ми обурюємося, наскільки некомфортно щось зроблено. Саме тому ми зібрали 15 крутих урбаністичних ідей з різних країн світу, які розв'яжуть надокучливі проблеми!

У вас теж бувають такі моменти, що ви йдете вулицею, а там реконструюють якусь чергову будівлю, довкола встановили огидний будівельний паркан, та ще й пішохідну зону звузили. Або в транспорті, куди не глянь – все не так: сидіння незручні, поручні ще гірші, вікна брудні, і це ще кондуктор не дійшов до тебе, протискуючись крізь натовп.

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У таких випадках назріває запитання: хіба не можна було продумати ці нюанси, щоб було комфортно? Ми скажемо більше: це не тільки можна зробити – це уже працює в різних країнах світу. Дивіться самі!

1. Пішохідний перехід в Іспанії, який вказує звідки їдуть машини

15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз - фото 335725
2. Простий винахід збору сміття з системи стічних вод в Австралії
15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз - фото 335726

3. Нарешті в Японії з'явилися сидіння, які можна повернути в напрямку руху поїзда

15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз - фото 335727
4. У тій же Японії є сидіння для любителів дивитися у вікно під час подорожей
15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз - фото 335729
5. Повністю автоматизоване метро в Сіднеї, Австралія
15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз - фото 335730
6. У Данії уряд дарує кожному громадянину на 18-річчя Конституцію
15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз - фото 335731
7. Розмітка, яка регулює відстань між людьми в черзі
15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз - фото 335732
8. Діагональний пішохідний перехід в Токіо, Японія
15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз - фото 335733
9. Дизайн будівельного паркану в Шанхаї, Китай
15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз - фото 335734
10. Сидіння для дітей в громадському транспорті Швеції
15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз - фото 335735
11. Піцу винайшли в Італії, але ось ручку до коробки для неї додумалися прилаштувати знову-таки японці
15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз - фото 335736
12. "Парковка" для парасольок все в тій же Японії
15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз - фото 335737
13. Табло в Тайбеї (Тайвань), на якому видно, які кабінки громадського туалету зайняті, а які – вільні
15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз - фото 335738
14. Магазин бананів без продавця в Австралії. Ти можеш сам зважити і залишити гроші, все ґрунтується тільки на чесності
15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз - фото 335739
15. Підземні сміттєві баки в Амстердамі, Нідерланди. Запах від них нікому не заважає!
15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз - фото 335740

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