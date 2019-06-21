15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз

Іноді під час прогулянки вулицею чи поїздки транспортом ми обурюємося, наскільки некомфортно щось зроблено. Саме тому ми зібрали 15 крутих урбаністичних ідей з різних країн світу, які розв'яжуть надокучливі проблеми!

У вас теж бувають такі моменти, що ви йдете вулицею, а там реконструюють якусь чергову будівлю, довкола встановили огидний будівельний паркан, та ще й пішохідну зону звузили. Або в транспорті, куди не глянь – все не так: сидіння незручні, поручні ще гірші, вікна брудні, і це ще кондуктор не дійшов до тебе, протискуючись крізь натовп.

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У таких випадках назріває запитання: хіба не можна було продумати ці нюанси, щоб було комфортно? Ми скажемо більше: це не тільки можна зробити – це уже працює в різних країнах світу. Дивіться самі!

1. Пішохідний перехід в Іспанії, який вказує звідки їдуть машини

2. Простий винахід збору сміття з системи стічних вод в Австралії

3. Нарешті в Японії з'явилися сидіння, які можна повернути в напрямку руху поїзда

4. У тій же Японії є сидіння для любителів дивитися у вікно під час подорожей

5. Повністю автоматизоване метро в Сіднеї, Австралія 6. У Данії уряд дарує кожному громадянину на 18-річчя Конституцію 7. Розмітка, яка регулює відстань між людьми в черзі 8. Діагональний пішохідний перехід в Токіо, Японія 9. Дизайн будівельного паркану в Шанхаї, Китай

10. Сидіння для дітей в громадському транспорті Швеції 11. Піцу винайшли в Італії, але ось ручку до коробки для неї додумалися прилаштувати знову-таки японці 12. "Парковка" для парасольок все в тій же Японії 13. Табло в Тайбеї (Тайвань), на якому видно, які кабінки громадського туалету зайняті, а які – вільні 14. Магазин бананів без продавця в Австралії. Ти можеш сам зважити і залишити гроші, все ґрунтується тільки на чесності 15. Підземні сміттєві баки в Амстердамі, Нідерланди. Запах від них нікому не заважає! Читайте також: Названо найкращі дешеві авіакомпанії світу