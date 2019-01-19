Життя у Кейптауні в об'єктиві талановитого фотографа

Фотограф-самоучка показує міські пейзажі Кейптауна та надихає займатись тим, що подобається.

Знайомтесь, Мойсес Падре (Moisés Padre) – 25-річний фотограф-самоучка, який народився в Анголі, а виріс та мешкає у Кейптауні. Хлопець намагається показати місто, портрети та пейзажі з незвичайних ракурсів та поглядів упродовж 5 років.

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"Не я обрав життя фотографа, а воно мене. Причина, чому я потрапив у це, базується на моїй спразі та бажанню не лише більше дізнатись про це ремесло, а й завдяки натхненню, на яке я натрапив у медіа та в Instagram. Ми живемо у захопливі часи: цифрова зйомка принесла мільйони людей у цю сферу, людей, які ніколи не наважувались називати себе фотографами. Мистецтво здатне приносити радість через його створення", – зізнається Мойсес.

Джерело всіх фото: instagram.com/moises_jnr

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