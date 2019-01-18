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Відпочинок взимку: куди можна поїхати в Україні
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Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести зимову відпустку в Україні. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.
Буковель
Говорячи про відпочинок взимку в Україні, було б блюзнірством не згадати про Буковель. Адже це курорт з найбільш розвиненою інфраструктурою, який за короткий термін отримав небувалу популярність. Більше 60 трас, 16 підйомників, фешенебельні готелі, розважальні центри... Кататися в Буковелі можна до квітня!
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Цієї зими на курорті традиційно стартує Буковельський ярмарок, який триватиме до кінця березня. Це справжнє свято душі, де новорічна казка стає дійсністю. Краще один раз побачити, а після повернутися за ще однією порцією яскравих вражень.
Зимове море в Одесі
Зимова "Перлина біля моря" неодмінно вас здивує: засніжені Потьомкінські сходи і Оперний театр, замерзле море і обледенілий маяк, колоритні вулички і дворики, і, зрозуміло, гумор і оптимізм корінних жителів – ідеальний відпочинок в Україні взимку. Одеса – місто зі своєю приголомшливою атмосферою. Краєвид незвичайного зимового морського пейзажу надихне вас на роздуми про вічне.
Диканька
Диканька – казковий відпочинок в Україні взимку. Жоден передноворічний або різдвяний кіномарафон не обходиться без перегляду фільму "Вечори на хуторі біля Диканьки". Логічно, що в рамках зимової відпустки багато туроператорів пропонують українським туристам відвідати це село. Перейнятися магією, насолодитися чистою природою та просто відпочити душею.
Незважаючи на те, що це невелике селище міського типу, тут багато цікавих місць. Стародавні печери, в яких, за легендами, жили мудрі ченці. І, само собою, садиба Кочубея. Варто прогулятися гоголівськими місцями, перейнятися біографією і таємницями знаменитого українського письменника.
Фабрика ялинкових прикрас у Клавдієво
Не знаєте де відпочити взимку в Україні разом з дітьми? Вирушайте на екскурсію фабрикою ялинкових прикрас. Вона була заснована в 1948 році і функціонує й зараз. Виробництво знаходиться недалеко від Києва, в смт. Клавдієво-Тарасове. Компанія випускає іграшки різних форм, але родзинкою є саме скляні кулі. Майстри створили унікальну колекцію під назвою "Санта Ермітаж": на ялинкових кулях намальовані репродукції полотен відомих художників (Куїнджі, Далі, Моне).
Сатанів
Сатанів – мінеральний курорт в Хмельницькій області, який ідеально підійде тим, хто хоче відпочити від міської метушні, зробити курс масажів, попити мінеральну воду і просто розслабитися. В Сатанові ви знайдете багато сучасних готелів, які надають повний спектр СПА-процедур.
Сатанів розташований в Подільських Товтрах, тому ви запросто зможете кататися на санках або просто гуляти. У найближчому майбутньому в Сатанові обіцяють удосконалити лижний спуск.
Закарпаття
Чарівні мелодії, таємничі замки, купання в чанах, угорський колорит, Національний карпатський заповідник і природний національний парк Синевир, а також найвища вершина нашої країни Говерла – все це Закарпаття. На зимові свята там можна не тільки покататися на лижах та санчатах, але ще і взяти участь в народних обрядах на свята Святого Василя, Водохреща, і, звичайно ж, Різдва. Ну а Ужгород – красиве і романтичне місто, де вас чекає багата програма: від дегустацій вина до параду і народних гулянь, ярмарків.
Чернівці
Чернівці ідеально підходять для тих, хто в захваті від львівського колориту – людей тут менше, ціни ще нижчі, а зимова атмосфера робить його не менш привабливим. Головні пам'ятки – у пішій доступності один від одного, тому за один день можна побачити практично все.
Радимо почати з університету імені Юрія Федьковича – будівлю внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і нагадує вона казковий замок з фільму. Оскільки Чернівці називають "містом площ", рекомендуємо спеціальний маршрут – від Соборної на Центральну, звідти на Театральну, і на площу Філармонії.
Сокиринський парк
Сокиринський парк (Чернігівська область) зараз займає територію у 40 га. Прекрасний старовинний палац і англійський ландшафтний парк з озерами, парковими спорудами і скульптурами є справжньою пам'яткою садово-паркового мистецтва минулого, перлиною архітектурно-ландшафтного намиста України. У композиційній побудові його пейзажів і архітектурних об'єктів відобразилися основні напрямки вітчизняного паркобудівного мистецтва кінця XVIII першої половини XIX ст.
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