Відпочинок взимку: куди можна поїхати в Україні

Наша країна – чудова саме для зимового відпочинку / maximum.fm

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести зимову відпустку в Україні. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Буковель

Говорячи про відпочинок взимку в Україні, було б блюзнірством не згадати про Буковель. Адже це курорт з найбільш розвиненою інфраструктурою, який за короткий термін отримав небувалу популярність. Більше 60 трас, 16 підйомників, фешенебельні готелі, розважальні центри... Кататися в Буковелі можна до квітня!

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Відпочинок взимку: куди можна поїхати в Україні

Цієї зими на курорті традиційно стартує Буковельський ярмарок, який триватиме до кінця березня. Це справжнє свято душі, де новорічна казка стає дійсністю. Краще один раз побачити, а після повернутися за ще однією порцією яскравих вражень.

Зимове море в Одесі

Відпочинок взимку: куди можна поїхати в Україні

Зимова "Перлина біля моря" неодмінно вас здивує: засніжені Потьомкінські сходи і Оперний театр, замерзле море і обледенілий маяк, колоритні вулички і дворики, і, зрозуміло, гумор і оптимізм корінних жителів – ідеальний відпочинок в Україні взимку. Одеса – місто зі своєю приголомшливою атмосферою. Краєвид незвичайного зимового морського пейзажу надихне вас на роздуми про вічне.

Відпочинок взимку: куди можна поїхати в Україні

Диканька

Диканька – казковий відпочинок в Україні взимку. Жоден передноворічний або різдвяний кіномарафон не обходиться без перегляду фільму "Вечори на хуторі біля Диканьки". Логічно, що в рамках зимової відпустки багато туроператорів пропонують українським туристам відвідати це село. Перейнятися магією, насолодитися чистою природою та просто відпочити душею.

Відпочинок взимку: куди можна поїхати в Україні

Незважаючи на те, що це невелике селище міського типу, тут багато цікавих місць. Стародавні печери, в яких, за легендами, жили мудрі ченці. І, само собою, садиба Кочубея. Варто прогулятися гоголівськими місцями, перейнятися біографією і таємницями знаменитого українського письменника.

Фабрика ялинкових прикрас у Клавдієво

Відпочинок взимку: куди можна поїхати в Україні

Не знаєте де відпочити взимку в Україні разом з дітьми? Вирушайте на екскурсію фабрикою ялинкових прикрас. Вона була заснована в 1948 році і функціонує й зараз. Виробництво знаходиться недалеко від Києва, в смт. Клавдієво-Тарасове. Компанія випускає іграшки різних форм, але родзинкою є саме скляні кулі. Майстри створили унікальну колекцію під назвою "Санта Ермітаж": на ялинкових кулях намальовані репродукції полотен відомих художників (Куїнджі, Далі, Моне).

Відпочинок взимку: куди можна поїхати в Україні

Сатанів

Сатанів – мінеральний курорт в Хмельницькій області, який ідеально підійде тим, хто хоче відпочити від міської метушні, зробити курс масажів, попити мінеральну воду і просто розслабитися. В Сатанові ви знайдете багато сучасних готелів, які надають повний спектр СПА-процедур.

Відпочинок взимку: куди можна поїхати в Україні

Сатанів розташований в Подільських Товтрах, тому ви запросто зможете кататися на санках або просто гуляти. У найближчому майбутньому в Сатанові обіцяють удосконалити лижний спуск.

Закарпаття

Відпочинок взимку: куди можна поїхати в Україні

Чарівні мелодії, таємничі замки, купання в чанах, угорський колорит, Національний карпатський заповідник і природний національний парк Синевир, а також найвища вершина нашої країни Говерла – все це Закарпаття. На зимові свята там можна не тільки покататися на лижах та санчатах, але ще і взяти участь в народних обрядах на свята Святого Василя, Водохреща, і, звичайно ж, Різдва. Ну а Ужгород – красиве і романтичне місто, де вас чекає багата програма: від дегустацій вина до параду і народних гулянь, ярмарків.

Відпочинок взимку: куди можна поїхати в Україні

Чернівці

Чернівці ідеально підходять для тих, хто в захваті від львівського колориту – людей тут менше, ціни ще нижчі, а зимова атмосфера робить його не менш привабливим. Головні пам'ятки – у пішій доступності один від одного, тому за один день можна побачити практично все.

Відпочинок взимку: куди можна поїхати в Україні

Радимо почати з університету імені Юрія Федьковича – будівлю внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і нагадує вона казковий замок з фільму. Оскільки Чернівці називають "містом площ", рекомендуємо спеціальний маршрут – від Соборної на Центральну, звідти на Театральну, і на площу Філармонії.

Сокиринський парк

Відпочинок взимку: куди можна поїхати в Україні

Сокиринський парк (Чернігівська область) зараз займає територію у 40 га. Прекрасний старовинний палац і англійський ландшафтний парк з озерами, парковими спорудами і скульптурами є справжньою пам'яткою садово-паркового мистецтва минулого, перлиною архітектурно-ландшафтного намиста України. У композиційній побудові його пейзажів і архітектурних об'єктів відобразилися основні напрямки вітчизняного паркобудівного мистецтва кінця XVIII першої половини XIX ст.

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