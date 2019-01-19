Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото

Талановита фотограф ділиться знімками зі своїх мандрів, надихаючи пакувати валізи та досліджувати світ!

Знайомтесь, Мері Квінсі (Mary Quincy) – фотограф-самоучка та мандрівниця, яка працює та мешкає у Парижі. Однак навіть столиця Франції не здатна втамувати її спрагу до дослідження нового, тому дівчина мандрує світом у пошуках красивих та інколи казкових пейзажів. Вуличні фото, архітектура та просто неймовірна природа – ось, що можна побачити у роботах Мері. Тому не дивно, що за профілем дівчини в соцмережі Instagram стежать понад 146 тисяч користувачів. Насолоджуйтесь!

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Джерело всіх фото: instagram.com/mary_quincy

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