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Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото

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Мандри світом від Мері Квінсі - фото 1
Мандри світом від Мері Квінсі / instagram.com/mary_quincy

Талановита фотограф ділиться знімками зі своїх мандрів, надихаючи пакувати валізи та досліджувати світ!

Знайомтесь, Мері Квінсі (Mary Quincy) – фотограф-самоучка та мандрівниця, яка працює та мешкає у Парижі. Однак навіть столиця Франції не здатна втамувати її спрагу до дослідження нового, тому дівчина мандрує світом у пошуках красивих та інколи казкових пейзажів. Вуличні фото, архітектура та просто неймовірна природа – ось, що можна побачити у роботах Мері. Тому не дивно, що за профілем дівчини в соцмережі Instagram стежать понад 146 тисяч користувачів. Насолоджуйтесь!

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Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302086

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302087

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302088

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302089

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302090

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302091

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302092

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302093

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302094

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302095

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302096

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302097

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302098

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302099

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302100

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302101

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302102

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302103

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302104

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302105

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302106

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302107

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302108

Яскраві подорожі світом від Мері Квінсі: ефектні фото - фото 302109

Джерело всіх фото: instagram.com/mary_quincy

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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