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Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото

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Як виглядають японські модники - фото 1
Як виглядають японські модники / instagram.com/goranpopovicdotcom

Мандрівник показав особливу атмосферу життя на японських вулицях, а також місцевих стиляг. Здається, тут мода рухається у зовсім іншому напрямку!

Знайомтесь, Горан Попович (Goran Popovic) – талановитий фотограф, який чимало мандрував за останні 7 років, поєднуючи одне захоплення з іншим. Саме так народжувались проекти з різних країн, які показували ефектну архітектуру, природу та просто людей. У новій серії Горан поділився знімками стильних японців на вулицях великих і не дуже міст. Як він сам зазначає, ці кадри на плівку з почуттям гумору, адже тут все від модних трендів до улюбленої кішечки Hello Kitty.

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Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308604

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308605

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308606

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308607

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308608

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308609

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308610

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308611

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308612

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308613

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308614

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308615

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308616

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308617

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308618

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308619

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308620

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308621

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308622

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308623

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308624

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308625

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308626

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308627

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308628

Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото - фото 308629

Джерело всіх фото: instagram.com/goranpopovicdotcom

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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