Життя та мода на вулицях Японії: незвичайні фото

Мандрівник показав особливу атмосферу життя на японських вулицях, а також місцевих стиляг. Здається, тут мода рухається у зовсім іншому напрямку!

Знайомтесь, Горан Попович (Goran Popovic) – талановитий фотограф, який чимало мандрував за останні 7 років, поєднуючи одне захоплення з іншим. Саме так народжувались проекти з різних країн, які показували ефектну архітектуру, природу та просто людей. У новій серії Горан поділився знімками стильних японців на вулицях великих і не дуже міст. Як він сам зазначає, ці кадри на плівку з почуттям гумору, адже тут все від модних трендів до улюбленої кішечки Hello Kitty.

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Джерело всіх фото: instagram.com/goranpopovicdotcom

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