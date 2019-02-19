Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника

Фотограф-самоучка показав, який вигляд має Австралія з висоти, і це навряд чи можуть побачити туристи. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Денні Стоун (Danny Stone) – 29-річний фотограф-самоучка, який мешкає та працює на півдні Сіднея. Ще з підліткового віку він навчався зйомці, а зараз обожнює брати дрон та фіксувати на камеру найкрасивіші та найефектніші пейзажі Австралії. Денні не лише захоплює природу, а й робить вуличні та лафйстайл фото.

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"Я абсолютно захоплений рухом океану. Захоплення потоку води під час барвистих сходів та заходів сонця – це моя справді найпопулярніша композиція під час зйомки. Нещодавно я вирішив показувати нову перспективу красивих локацій з висоти пташиного польоту", – відзначає сам Денні. І ось, що у нього вийшло:

Джерело всіх фото: instagram.com/dannystonephotography

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