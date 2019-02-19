Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника

  • 44
Подорож Австралією з незвичайного ракурсу - фото 1
Подорож Австралією з незвичайного ракурсу / instagram.com/dannystonephotography

Фотограф-самоучка показав, який вигляд має Австралія з висоти, і це навряд чи можуть побачити туристи. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Денні Стоун (Danny Stone) – 29-річний фотограф-самоучка, який мешкає та працює на півдні Сіднея. Ще з підліткового віку він навчався зйомці, а зараз обожнює брати дрон та фіксувати на камеру найкрасивіші та найефектніші пейзажі Австралії. Денні не лише захоплює природу, а й робить вуличні та лафйстайл фото.

І ще: Як виглядає Ісландія з висоти: захопливі фото

"Я абсолютно захоплений рухом океану. Захоплення потоку води під час барвистих сходів та заходів сонця це моя справді найпопулярніша композиція під час зйомки. Нещодавно я вирішив показувати нову перспективу красивих локацій з висоти пташиного польоту", – відзначає сам Денні. І ось, що у нього вийшло:

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308573

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308574

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308575

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308576

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308577

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308578

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308579

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308580

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308581

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308582

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308583

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308584

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308585

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308586

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308587

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308588

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308589

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308590

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308591

Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 308592

Джерело всіх фото: instagram.com/dannystonephotography

Читайте також: В Амстердамі закриють Квартал червоних ліхтарів: названо причину

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська
  • 17 лютого, 17:25
  • 1836
RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
  • 19 лютого, 12:13
  • 827
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1397
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл