Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Австрію

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести зимову відпустку в Австрії. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

В чарівній Австрії завжди цікаво,і взимку в тому числі. Особливо сподобається тут тим, хто захоплюється гірськолижним спортом. Австрія відома своїми лижними курортами. Є чим зайнятися і тим, хто любить міської туризм.

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Інсбрук

Історичне місто Інсбрук в Тіролі відроджується взимку, завдяки своїм різдвяним ярмаркам, чарівним вогням, традиційним їжі і напоям. Не пропустіть шанс прокотитися на фунікулері, піднятися на висоту 2200 метрів, звідки відкривається прекрасний панорамний вид на місто. Станції канатної дороги, до речі, були розроблені архітектором Захою Хадід, яка також спроектувала лижний трамплін Бергізель.

Не пропустіть шанс прокотитися на фунікулері в Інсбрусі

Бад-Блумау

Бад-Блумау – розкішний спа-готель в Штирії, який був спроектований відомим архітектором Фріденсрайхом Хундертвассером. Особливо примітний його різнобарвний, немов клаптева ковдра, фасад і зелений дах, а також повна відсутність прямих ліній. Готель нагадує місто з безліччю районів. Готельний спа-комплекс – це центр, а навколо нього розташувалися номери і ресторани.

Бад-Блумау – розкішний спа-готель

Шенбрунн

Шенбрунн – літня резиденція австрійських імператорів, побудована за аналогією з французьким Версалем. Шенбрунн вважається одним з найкрасивіших палацово-паркових комплексів Європи і дивує навіть просунутих мандрівників. Тут жили монархи Австро-Угорщини, два рази бував Наполеон, а в 1961 році зустрічалися Хрущов і Кеннеді. Інтер'єри палацу відповідні.

Тут жили монархи Австро-Угорщини, два рази бував Наполеон

Грац

Грац – друге за величиною місто Австрії, і в ньому відчувається енергія і зухвалість. Тут багато студентів і вирує життя. Саме тут наважилися порушити архітектурну ідилію минулих століть і вписати в ландшафт ультрасучасні будівлі. Хоча весь історичний центр Граца і входить до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО...

Грац – друге за величиною місто Австрії

Крижана печера Айсризенвельт

Недалеко від Зальцбурга є ще одна унікальна пам'ятка Австрії – Крижана печера Айсризенвельт. Це найбільша в світі крижана печера. Її протяжність становить понад 42 км, однак для туристів обладнаний маршрут довжиною 1 км. Температура в печері навіть влітку 0 градусів, тому доведеться подбати про теплий одяг. Також відвідувачам рекомендують брати з собою дощовики і міцне похідне взуття.

Температура в печері навіть влітку 0 градусів

Гірськолижні курорти

У зимовий період Австрія буквально стає меккою для любителів гірськолижного спорту, ще б пак, адже в країні є 1000 (!) місць, де можна покататися на лижах. Найпопулярнішими гірськолижними курортами є: Сант-Антон, Лех і Майрхофен. Варто зазначити, що на території Австрії є і гірськолижні курорти, що приймають туристів навіть влітку: це Цель-ам-Зеє і Бад Гаштайн. Якщо ви новачок в гірськолижному спорті рекомендуємо придивитися до курортів Лех, Майрхофен і Целль-ам-Зеє.

В Австрії є гірськолижні курорти, що приймають туристів навіть влітку

Карлскірхе

Католицька церква Карлскірхе є одним з найбільш впізнаваних символів Відня. Вона знаходиться в 4-му районі, біля Карлаку. Тут в 1713 році, після епідемії чуми, імператор Карл VI пообіцяв побудувати церкву в ім'я свого небесного покровителя і захисника від чуми, Карла Борромео. Під час конкурсу було обрано архітектора Йоганна Бернхард Фішер фон Ерлаха, який подарував храму проект в стилі бароко.

Католицька церква Карлскірхе

Віденська опера

Віденська Державна опера – один з найбільш шанованих центрів музичної культури в світі. Будівля опери розташована в самому серці Відня, і була побудована в середині XVII століття. Понад 60 музичних вистав готує Віденська опера за свій театральний сезон, що ставить її на перше місце за щільністю опер і балетних творів. Репертуар опери надзвичайно різноманітний і охоплює не тільки сучасні жанри, а й музичні стилі різних епох.

Віденська державна опера

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