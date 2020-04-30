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Життя прекрасне 3, 4 серія: дивитись онлайн фінал серіалу СТБ

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Головна героїня серіалу "Життя прекрасне" - фото 1
Головна героїня серіалу "Життя прекрасне"

Український серіал "Життя прекрасне" стартував на телеканалі СТБ. Нові 3 і 4 серія розповідають про життя після розлучення. Дивіться онлайн фінальні епізоди!

Мелодрама "Життя прекрасне" розповідає про Світлану, яка розлучається з чоловіком Миколою після 20 років шлюбу. Зараз героїня переживає не найкращі часи: вона побивається за коханим та готова зробити все, щоб його повернути.

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Проте одна незапланована зустріч змінює її життя. Чи наважиться Світлана відпустити минуле та нарешті стати щасливою?

3 серія. Світлана просить про допомогу в колишнього чоловіка

Світлана, розуміючи, що останні заощадження закінчуються, вирушає до офісу колишнього чоловіка. Вона просить Миколу знайти їй роботу в його компанії, щоб прогодувати їхню спільну доньку Олену. Але Микола відмовляється це робити.

Дивитись онлайн серіал Життя прекрасне 3 серія від 30-04-2020

Тим часом, Олена починає потайки від мами працювати в клінінгової компанії. Разом з подругою вони прибирають в будинку заможних людей, де на Олену звертає увагу Сергій – нахабний син господарів будинку. Він починає залицятися до дівчини і змушує піти з ним увечері в клуб. Там Сергій починає брудно домагатися Олену, але раптово їй на допомогу приходить… Кирило.

4 серія. Який вибір зробить Світлана

Роман і Світлана приїжджають до елітного готелю і починають проводити час разом. Вони гуляють уздовж озера і розповідають одне одному про своє життя. Роман поводиться галантно і не пристає до супутниці. І саме це приваблює головну героїню ще сильніше.

Дивитись онлайн серіал Життя прекрасне 4 серія від 30-04-2020

Микола, після того як застукав Віку з коханцем, просить Світлану пробачити його. Він обіцяє допомагати матеріально і взяти колишню дружину на роботу в свою компанію. Тепер Світлана має визначитись: боротися за Романа чи повернутися до Миколи.

Життя прекрасне 3, 4 серія: дивитись онлайн фінал серіалу СТБ - фото 401145

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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