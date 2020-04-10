Серіал Доктор Віра 1 сезон: дивитися онлайн всі серії 2020

Завершився 1 сезон українського серіалу Доктор Віра. Пропонуємо вам переглянути всі серії медичної мелодрами ще раз! Дивіться онлайн відео Доктор Віра на сайті Радіо МАКСИМУМ!

Серіал Доктор Віра стартував на українському телебаченні на початку березня 2020-го і глядачам показували по дві серії щовечора. Фінальна 30 серія телеісторії від 1+1 вийшла на екрани на початку квітня.

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Якщо ви проґавили перший сезон Доктор Віра або ж хочете переглянути всі улюблені епізоди – вмикайте нашу добірку, де зібрані всі серії української стрічки, яка стала неймовірно успішною та популярною серед глядачів.

Сюжет. Серіал закінчився досить неоднозначно, тому можна очікувати продовження на 2 сезон. У серіалі розповідається про кардіохірурга Віру. Її чоловік раптово зникає, а потім з'являється жінка, яка заявляє, що вона справжня дружина Андрія, а не Віра. У такій ситуації Віра залишається сама з дитиною і повинна повернутися до роботи лікаря. На цьому сюрпризи долі не закінчуються і Віра час від часу отримує неприємні звістки та потрапляє у небезпечні ситуації.

Серіал Доктор Віра – дивитися онлайн 1 сезон:

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