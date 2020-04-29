Життя прекрасне 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал на СТБ

Український серіал "Життя прекрасне" стартував на телеканалі СТБ. Прем'єрні 1 і 2 серія розповідають про життя після розлучення. Дивіться онлайн нові епізоди!

Серіал "Життя прекрасне" – це мелодрама. У центрі сюжету – головна героїня Світлана розлучається з чоловіком. Вони прожили з Миколою 20 років у шлюбі.

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Зараз Світлана переживає не найкращі часи: побивається за коханим. А ще вона готова зробити все, щоб його повернути. Проте одна незапланована зустріч змінює її життя. Чи наважиться Світлана відпустити минуле та нарешті стати щасливою?

1 серія. Чи є життя після розлучення?

Світлана розлучається з чоловіком-зрадником

Розлучення – це завжди непросто, особливо якщо все твоє життя було присвячене тільки родині. Тому коли в суді Світлана чує, що її шлюб з чоловіком розірвано, розуміє – її життя скінчилося. Що робити далі, якщо тобі вже 43 роки й 20 з них ти була домогосподаркою?

Дивитись онлайн серіал Життя прекрасне 1 серія від 29-04-2020

На відміну від Світлани, її колишній чоловік Коля не залишився один. Тепер у нього молода 25-річна пасія Віка, з якої вони почали нове життя в новій квартирі. Більш того, дівчина повідомляє Миколі, що вагітна і тепер він на сьомому небі від щастя! Але незабаром з'ясується, що Віка бреше чоловікові, щоб утримати біля себе. Невже Коля так і не розкриє обман Вікторії?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СТБ серіал (@stbserial) 29 Апр 2020 в 1:14 PDT Найкраща подруга вмовляє Світлану піти в клуб Світлана все ще вірить, що її стосунки з колишнім чоловіком можна повернути. Вона приходить до Миколи на роботу, щоб спробувати поговорити. Але Микола повідомляє, що між ними все скінчено та його дівчина Віка вагітна. Найкраща подруга Світлани Міла намагається привести її до тями. Позитивна Мілка розлучалася 3 рази та ні про що не шкодує! І щоб відвернути Світлану від сумних думок, Міла вмовляє її сходити до нічного клубу, щоб розвіятися. У закладі Світлана так сильно напивається, що перестає себе контролювати. І в піднесеному настрої вирушає в готель з першим зустрічним – красивим незнайомцем Віктором. Але наступного ранку Світлана починає шкодувати про свій вчинок і намагається забути шалену ніч. Але незабаром Віктор знову з'явиться в її житті в дуже несподіваному ключі. Ким виявиться красень з нічного клубу?

2 серія. Життя підносить Світлані несподіваний сюрприз

Олена дізнається правду про те, чому її кинув Кирило

Світлана розповідає Олені про те, що вона переспала з батьком її хлопця в нічному клубі. Точніше вже колишнього хлопця, адже Кирило піддався на умовляння батька і кинув Олену. Світлана в розпачі – донька пішла з дому в сльозах… За порадою вона звертається до найкращої подруги Мілки, але тій лише цікаво, який Віктор у ліжку. У Світлани виникне ще одна проблема: закінчуються гроші й потрібно терміново шукати роботу, щоб їм донькою було на що жити. Але у жінки незакінчена освіта і зовсім немає досвіду роботи – адже вона присвятила всю себе сім’ї! Зневірена Світлана починає обдзвонювати всі відкриті вакансії в інтернеті.

Дивитись онлайн серіал Життя прекрасне 2 серія від 29-04-2020

Олена теж не сидить склавши руки. Її подруга Маша розповідає, що заробляє клінінгом і це допомогло їй стати фінансово незалежною. Маша пропонує Олені задуматися над таким способом стати матеріально забезпеченою і не брати гроші у батьків. А поки Олена шукає гроші на прожиття, її колишній хлопець Кирило погоджується на пропозицію батька познайомитися з донькою його партнера по бізнесу.

Світла мириться з донькою і намагається знайти роботу Світлана намагається помиритися з донькою та щиро вибачається за те, що через неї її кинув хлопець. До того ж Світлана вважає, що отже Кирило так легко відмовився від дівчини на користь батька, то це означає, що він не гідний руки та серця Олени. Засмучена дівчина погоджується з думкою матері. Увечері Олена повідомляє мамі, що хоче підробляти у вільний від навчання час. Але Світлана категорично проти – донька повинна займатися тільки освітою. Світлана починає ходити по співбесідах, але їй скрізь відмовляють. Від жінки середнього віку очікують наявності великого досвіду і списку навичок, але нічого з цього у Світлани немає. І в Олени виникає ідея: її мама чудово готує і донька пропонує спробувати себе в ресторанному бізнесі. А раптом це покликання всього її життя? І натхнена Світлана починає пропонувати свої послуги різним ресторанам, але і тут вона зазнає невдачу. Але життя підкидає їй щасливий випадок: біля одного із закладів на очах Світлани непритомніє незнайомець. Хто він і як змінить життя героїні?

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