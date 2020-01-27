Дивіться, як австралійські військові приходять годувати врятованих від пожежі коал

Службовці сил надзвичайних ситуацій Австралії використовують вільний від служби час, щоб навідатися в парк дикої природи в Клівленді.

Військовослужбовці підрозділів служби надзвичайних ситуацій Австралії використовують вільний час, щоб погодувати коал. Про це в Facebook повідомляє 9 бригада ЗС Австралії.

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"Військовослужбовці 16 полку служби надзвичайних ситуацій використовують свій вільний час, щоб надати допомогу парку дикої природи Клівленда, підтримуючи наших пухнастих друзів під час годування у парку для тварин", – йдеться в пості.

Нагадаємо, з жовтня минулого року в Австралії вирують лісові пожежі, які досі на всі 100% не вдалося згасити. Вигоріли мільйони гектарів землі, знищено більше двох тисяч будинків.

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