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Як австралійські пожежники врятували унікальний гай дерев

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Австралія - фото 1
Австралія / smithsonianmag

Австралійські пожежники зуміли захистити від вогню єдине місце на Землі, де все ще ростуть волемії – хвойні дерева, поширені під час юрського періоду.

У стародавні часи волемії були широко поширені по всій Австралії, особливо багато їх було близько 34-65 мільйонів років тому.

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Однак, оскільки континент дрейфував на північ, його клімат змінювався. В результаті кількість волемій стала знижуватися. Довгий час вид вважався зниклим, поки в 1994 році в австралійському національному парку, в одній з віддалених ущелин, не було виявлено близько сотні дерев. Зараз в дикій природі росте близько 200 волемій.

Масові лісові пожежі в Австралії почалися восени 2019 року, і нещодавно вогонь підступив зовсім близько до гаю волемій. Пожежникам довелося скидати вогнезахисний склад на дерева, а також встановлювати зрошувальну систему, яка збільшувала вологість на землі. З вертольотів скидали воду, щоб захистити гай від натиску вогню. В результаті унікальні дерева вдалося відстояти: лише два дерева загинули і ще кілька обгоріли.

Як австралійські пожежники врятували унікальний гай дерев - фото 381910

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Джерело: smithsonianmag
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