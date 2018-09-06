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Життя на вузьких вуличках міст Південної Азії: атмосферні фото

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Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 1
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії, і ці знімки переносять в інший куточок світу!

Знайомтесь, Ашрафул Арефін (Ashraful Arefin) фотохудожник, який мешкає у столиці республіки Бангладеш місті Дакка. Упродовж останніх років він мандрував рідною країною, Непалом та Індією. Ашрафул обожнює вивчати вузенькі та далекі алеї міст та фіксувати життя на них.

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"Це нагадує історії, які розгортаються у всіх куточках у цих місцях. Ви часто зустрінете людей, які займаються своїми справами, спілкуються з іншими людьми, або просто зробили перерву на чай, а хтось просто сидить на порозі свого дому. Для мене такі місця насичені кольорами, емоціями, розповідями та унікальною сутністю місцевого способу життя, яку я не знаходжу на центральних вулицях міста", – ділиться Арефін.

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274491
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274490
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274489
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274488
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274487
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274486
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274485
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274484
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274483
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274482
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274481
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274480
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274479
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274478
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274477
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274476
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274475
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274474
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274473
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274472
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії - фото 274471
Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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