Життя на вузьких вуличках міст Південної Азії: атмосферні фото

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії, і ці знімки переносять в інший куточок світу!

Знайомтесь, Ашрафул Арефін (Ashraful Arefin) – фотохудожник, який мешкає у столиці республіки Бангладеш місті Дакка. Упродовж останніх років він мандрував рідною країною, Непалом та Індією. Ашрафул обожнює вивчати вузенькі та далекі алеї міст та фіксувати життя на них.

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"Це нагадує історії, які розгортаються у всіх куточках у цих місцях. Ви часто зустрінете людей, які займаються своїми справами, спілкуються з іншими людьми, або просто зробили перерву на чай, а хтось просто сидить на порозі свого дому. Для мене такі місця насичені кольорами, емоціями, розповідями та унікальною сутністю місцевого способу життя, яку я не знаходжу на центральних вулицях міста", – ділиться Арефін.

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

Талановитий фотохудожник показує метушню у містах Південної Азії / Ashraful Arefin

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