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Ідеальна осінь: фотограф показав Францію у жовтих тонах

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Франція в інфрачервоній фотозйомці - фото 1
Франція в інфрачервоній фотозйомці / Pierre-Louis Ferrer

Талановитий фотограф показав французький департамент Дордонь з нового ракурсу та кольору. Зацініть!

Знайомтесь, П'єр-Луї Феррер (Pierre-Louis Ferrer) – талановитий французький фотограф, який обожнює гратися з кольорами у своїх роботах. Нещодавно він показав рідний Дордонь через призму осені, додавши йому жовтого та блакитного. Це варто побачити!

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Франція в інфрачервоній фотозйомці - фото 274304
Франція в інфрачервоній фотозйомці / Pierre-Louis Ferrer
Франція в інфрачервоній фотозйомці - фото 274303
Франція в інфрачервоній фотозйомці / Pierre-Louis Ferrer
Франція в інфрачервоній фотозйомці - фото 274302
Франція в інфрачервоній фотозйомці / Pierre-Louis Ferrer
Франція в інфрачервоній фотозйомці - фото 274301
Франція в інфрачервоній фотозйомці / Pierre-Louis Ferrer
Франція в інфрачервоній фотозйомці - фото 274300
Франція в інфрачервоній фотозйомці / Pierre-Louis Ferrer
Франція в інфрачервоній фотозйомці - фото 274299
Франція в інфрачервоній фотозйомці / Pierre-Louis Ferrer
Франція в інфрачервоній фотозйомці - фото 274298
Франція в інфрачервоній фотозйомці / Pierre-Louis Ferrer
Франція в інфрачервоній фотозйомці - фото 274297
Франція в інфрачервоній фотозйомці / Pierre-Louis Ferrer

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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