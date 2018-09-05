Ідеальна осінь: фотограф показав Францію у жовтих тонах

Талановитий фотограф показав французький департамент Дордонь з нового ракурсу та кольору. Зацініть!

Знайомтесь, П'єр-Луї Феррер (Pierre-Louis Ferrer) – талановитий французький фотограф, який обожнює гратися з кольорами у своїх роботах. Нещодавно він показав рідний Дордонь через призму осені, додавши йому жовтого та блакитного. Це варто побачити!

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Франція в інфрачервоній фотозйомці / Pierre-Louis Ferrer

Франція в інфрачервоній фотозйомці / Pierre-Louis Ferrer

Франція в інфрачервоній фотозйомці / Pierre-Louis Ferrer

Франція в інфрачервоній фотозйомці / Pierre-Louis Ferrer

Франція в інфрачервоній фотозйомці / Pierre-Louis Ferrer

Франція в інфрачервоній фотозйомці / Pierre-Louis Ferrer

Франція в інфрачервоній фотозйомці / Pierre-Louis Ferrer

Франція в інфрачервоній фотозйомці / Pierre-Louis Ferrer

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