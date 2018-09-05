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Вуличні фото в об'єктиві Алекса Зуахі: яскраві кадри

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Вуличне життя від Алекса Зуахі - фото 1
Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi

Талановитий фотограф показує життя на різних вулицях світу. Зацініть!

Знайомтесь, Алекс Зуахі (Alex Zouaghi) 30-річний французький художник та фотограф, який зараз мешкає та працює у Лондоні. Чоловік обожнює робити вуличні знімки та фокусує свою творчість на мандрах. Пейзажі, архітектура та стрітфото – не дивно, що за Алексом стежать понад 176 тисяч осіб в Instagram. Зацініть!

І ще: Ідеальна осінь: фотограф показав Францію у жовтих тонах

Вуличне життя від Алекса Зуахі - фото 274342
Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi
Вуличне життя від Алекса Зуахі - фото 274341
Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi
Вуличне життя від Алекса Зуахі - фото 274340
Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi
Вуличне життя від Алекса Зуахі - фото 274339
Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi
Вуличне життя від Алекса Зуахі - фото 274338
Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi
Вуличне життя від Алекса Зуахі - фото 274337
Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi
Вуличне життя від Алекса Зуахі - фото 274336
Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi
Вуличне життя від Алекса Зуахі - фото 274335
Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi
Вуличне життя від Алекса Зуахі - фото 274334
Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi
Вуличне життя від Алекса Зуахі - фото 274333
Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi
Вуличне життя від Алекса Зуахі - фото 274332
Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi
Вуличне життя від Алекса Зуахі - фото 274331
Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi
Вуличне життя від Алекса Зуахі - фото 274330
Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi
Вуличне життя від Алекса Зуахі - фото 274328
Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi
Вуличне життя від Алекса Зуахі - фото 274327
Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi
Вуличне життя від Алекса Зуахі - фото 274329
Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi

Читайте також: Художник розмальовує звичайні споруди в Європі: яскраві фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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