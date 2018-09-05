Вуличні фото в об'єктиві Алекса Зуахі: яскраві кадри

Талановитий фотограф показує життя на різних вулицях світу. Зацініть!

Знайомтесь, Алекс Зуахі (Alex Zouaghi) – 30-річний французький художник та фотограф, який зараз мешкає та працює у Лондоні. Чоловік обожнює робити вуличні знімки та фокусує свою творчість на мандрах. Пейзажі, архітектура та стрітфото – не дивно, що за Алексом стежать понад 176 тисяч осіб в Instagram. Зацініть!

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Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi

Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi

Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi

Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi

Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi

Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi

Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi

Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi

Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi

Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi

Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi

Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi

Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi

Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi

Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi

Вуличне життя від Алекса Зуахі / Alex Zouaghi

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