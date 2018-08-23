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Життя на вулицях Лондона: ефектні фото

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Вулиці Лондона у живих фото - фото 1
Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart

Талановитий фотограф показує життя на вулицях Лондона без прикрас, але у вдалий момент. Зацініть!

Знайомтесь, Метт Стюарт (Matt Stuart) фотограф, який вже понад 20 років знімає життя столиці Великобританії. Він вловлює настільки дивні і кумедні ситуації, які трапляються прямісінько на вулицях, що інколи здається, що люди умисно так поводяться. Чоловік навіть видав книжку "Все, що життя може собі дозволити", яка показує особливості людей, їх життя та поведінки. Метт також підготував кілька порад для вуличних фотографів, серед яких купівля зручного взуття, постійна наявність фотоапарату, а також терпіння та посмішок.

І ще: Фотограф влаштував казкову зйомку на острові Барбадос

Вулиці Лондона у живих фото - фото 271699
Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart
Вулиці Лондона у живих фото - фото 271698
Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart
Вулиці Лондона у живих фото - фото 271697
Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart
Вулиці Лондона у живих фото - фото 271696
Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart
Вулиці Лондона у живих фото - фото 271695
Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart
Вулиці Лондона у живих фото - фото 271694
Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart
Вулиці Лондона у живих фото - фото 271693
Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart
Вулиці Лондона у живих фото - фото 271692
Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart
Вулиці Лондона у живих фото - фото 271691
Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart
Вулиці Лондона у живих фото - фото 271690
Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart
Вулиці Лондона у живих фото - фото 271689
Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart
Вулиці Лондона у живих фото - фото 271688
Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart
Вулиці Лондона у живих фото - фото 271687
Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart
Вулиці Лондона у живих фото - фото 271686
Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart
Вулиці Лондона у живих фото - фото 271685
Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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