Життя на вулицях Лондона: ефектні фото

Талановитий фотограф показує життя на вулицях Лондона без прикрас, але у вдалий момент. Зацініть!

Знайомтесь, Метт Стюарт (Matt Stuart) – фотограф, який вже понад 20 років знімає життя столиці Великобританії. Він вловлює настільки дивні і кумедні ситуації, які трапляються прямісінько на вулицях, що інколи здається, що люди умисно так поводяться. Чоловік навіть видав книжку "Все, що життя може собі дозволити", яка показує особливості людей, їх життя та поведінки. Метт також підготував кілька порад для вуличних фотографів, серед яких купівля зручного взуття, постійна наявність фотоапарату, а також терпіння та посмішок.

І ще: Фотограф влаштував казкову зйомку на острові Барбадос

Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart

Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart

Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart

Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart

Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart

Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart

Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart

Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart

Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart

Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart

Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart

Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart

Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart

Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart

Вулиці Лондона у живих фото / Matt Stuart

Читайте також: Фотограф показує, як насправді роблять ефектні знімки