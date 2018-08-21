Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Фотограф показує, як насправді роблять ефектні знімки

  • 153
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото - фото 1
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva

Талановитий фотограф показав процес зйомки та вражаючий результат. Це варто побачити!

Знайомтесь, Гільмар Сільва (Gilmar Silva) – талановитий фотограф з Бразилії, який підтверджує, що талант та кмітливість допомагають зробити атмосферні знімки. І він зовсім не соромиться ділитись своїми секретами, а й навіть створює колажі під час зйомки та після редагування. Трішки чарів поза кадром:

І ще: Фотограф поділився лайфхаком для ідеальної зйомки у воді

Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото - фото 271407
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото - фото 271406
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото - фото 271405
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото - фото 271404
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото - фото 271403
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото - фото 271402
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото - фото 271401
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото - фото 271400
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото - фото 271399
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото - фото 271398
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото - фото 271397
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото - фото 271396
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото - фото 271395
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото - фото 271394
Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva

Читайте також: За ідеальним кадром: як хлопці фотографують своїх дівчат

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1753
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 252
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мистецтво