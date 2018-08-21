Фотограф показує, як насправді роблять ефектні знімки

Талановитий фотограф показав процес зйомки та вражаючий результат. Це варто побачити!

Знайомтесь, Гільмар Сільва (Gilmar Silva) – талановитий фотограф з Бразилії, який підтверджує, що талант та кмітливість допомагають зробити атмосферні знімки. І він зовсім не соромиться ділитись своїми секретами, а й навіть створює колажі під час зйомки та після редагування. Трішки чарів поза кадром:

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Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva

Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva

Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva

Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva

Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva

Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva

Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva

Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva

Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva

Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva

Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva

Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva

Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото

Гільмар Сільва показує реалії створення ефектних фото / Gilmar Silva

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