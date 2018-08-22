Фотограф влаштував казкову зйомку на острові Барбадос

Талановитий фотограф вирішив влаштувати чарівну фотосесію зі своєю родиною на Барбадосі, намагаючись відтворити казку. Зацініть!

Знайомтесь, Кен Ісік (Can Isik) – талановитий фотограф та дизайнер зі Швейцарії, якому випала нагода побувати разом з дружиною та маленьким сином на Карибському острові Барбадос. Тоді він зрозумів, що є дуже мало дитячих фотокниг, тому вирішив це виправити. Так почався цікавий проект, який дозволив створити казку на острові. Величезна кількість ідей, реквізитів та роботи отримала чудовий результат. Зацініть!

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Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik

Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik

Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik

Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik

Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik

Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik

Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik

Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik

Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik

Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik

Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik

Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik

Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik

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