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Фотограф влаштував казкову зйомку на острові Барбадос

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Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі - фото 1
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik

Талановитий фотограф вирішив влаштувати чарівну фотосесію зі своєю родиною на Барбадосі, намагаючись відтворити казку. Зацініть!

Знайомтесь, Кен Ісік (Can Isik) – талановитий фотограф та дизайнер зі Швейцарії, якому випала нагода побувати разом з дружиною та маленьким сином на Карибському острові Барбадос. Тоді він зрозумів, що є дуже мало дитячих фотокниг, тому вирішив це виправити. Так почався цікавий проект, який дозволив створити казку на острові. Величезна кількість ідей, реквізитів та роботи отримала чудовий результат. Зацініть!

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Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі - фото 271533
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі - фото 271532
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі - фото 271531
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі - фото 271530
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі - фото 271529
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі - фото 271528
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі - фото 271527
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі - фото 271526
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі - фото 271525
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі - фото 271524
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі - фото 271523
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі - фото 271522
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі - фото 271521
Швейцарський фотограф показав казку на Барбадосі / Can Isik

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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