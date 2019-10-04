Життя на Кубі у вуличних знімках: яскраві кадри

Куба вважається однією із найколоритніших країн у західній півкулі, а також прикладом взаємопроникнення іспанських та африканських культур. Як сьогодні живуть кубинці – дивіться далі.

Знайомтесь, Паола Франкі – фотограф з Пуерто-Ріко, яка всіма своїми роботами намагається показати життя у тих чи інших містах та країнах. Нещодавно жінці вдалось відвідати Кубу. Індустріально-аграрна країна хоч і вважається найбіднішою у західній півкулі, однак залишається таємничим світом для чималої кількості туристів.

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Паола показала особливу атмосферу вуличного життя Куби та поділилась яскравими знімками на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 220 тисяч підписників.

Джерело всіх фото: instagram.com/monaris

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