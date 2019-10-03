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Літак на дні океану перетворили на незвичайний тематичний парк

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Dive Bahrain - фото 1
Dive Bahrain / geek

Новий атракціон обіцяє зацікавити любителів і неба, і морських глибин. Підводний парк обладнали усередині величезного літака Boeing 747, який спеціально посадили в океан.

Відвідувачі зможуть поплавати в кабіні, вивчаючи конструкцію літального апарату і насолоджуючись прекрасними видами морського дна. Туристичний об'єкт обіцяє стати одним з найпопулярніших у світі.

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Літак 1981 року занурили під воду, і зараз на його базі створили підводний екопарк, який вже відкритий для відвідувань. Атракціон Dive Bahrain розташований неподалік міжнародного аеропорту. У центрі підводної композиції – 70-метровий Боїнг – найбільший літак з коли-небудь спеціально затоплених.

Перед тим як Боїнг був занурений під воду, з нього видалили всі елементи, що містять потенційно небезпечні токсичні речовини, щоб зберегти чисту морську середу. Крім того, що екопарк стане атракціоном для туристів, він також послужить для розвитку і поліпшення стану коралових рифів.

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Літак на дні океану перетворили на незвичайний тематичний парк - фото 359342

Літак на дні океану перетворили на незвичайний тематичний парк - фото 359343

Літак на дні океану перетворили на незвичайний тематичний парк - фото 359344

Літак на дні океану перетворили на незвичайний тематичний парк - фото 359345

Літак на дні океану перетворили на незвичайний тематичний парк - фото 359346

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Джерело: geek
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