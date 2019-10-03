Літак на дні океану перетворили на незвичайний тематичний парк

Новий атракціон обіцяє зацікавити любителів і неба, і морських глибин. Підводний парк обладнали усередині величезного літака Boeing 747, який спеціально посадили в океан.

Відвідувачі зможуть поплавати в кабіні, вивчаючи конструкцію літального апарату і насолоджуючись прекрасними видами морського дна. Туристичний об'єкт обіцяє стати одним з найпопулярніших у світі.

І ще: Японські таксі підкорюють мережу: відеофакт

Літак 1981 року занурили під воду, і зараз на його базі створили підводний екопарк, який вже відкритий для відвідувань. Атракціон Dive Bahrain розташований неподалік міжнародного аеропорту. У центрі підводної композиції – 70-метровий Боїнг – найбільший літак з коли-небудь спеціально затоплених.

Перед тим як Боїнг був занурений під воду, з нього видалили всі елементи, що містять потенційно небезпечні токсичні речовини, щоб зберегти чисту морську середу. Крім того, що екопарк стане атракціоном для туристів, він також послужить для розвитку і поліпшення стану коралових рифів.

Читайте також: Найкращі додатки для планування подорожі, які мають бути на вашому смартфоні