Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото

Талановитий фотограф показує незвичайні знімки рибальських суден, які заворожують.

Знайомтесь, Жоао Бернардіно (João Bernardino) – фотограф, художник і дизайнер, який народився та виріс у Лісабоні, столиці Португалії. Чоловік знаходить красу в промисловій та вуличній зйомці, показуючи життя таким, яким воно є.

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"Також на мене впливають модерністські, авангардні розповіді про науку, техніку та промисловість", – відзначає Жоао. До слова, 46-річний фотограф також викладає комунікаційний дизайн у художній школі. Щоправда, саме захопливі знімки моря та суден привернули увагу понад 92 тисяч користувачів в соцмережі Instagram.

Джерело всіх фото: instagram.com/joao.bernardino

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