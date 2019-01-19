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Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото

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Кораблі та море в об'єктиві Бернардіно - фото 1
Кораблі та море в об'єктиві Бернардіно / instagram.com/joao.bernardino

Талановитий фотограф показує незвичайні знімки рибальських суден, які заворожують.

Знайомтесь, Жоао Бернардіно (João Bernardino) – фотограф, художник і дизайнер, який народився та виріс у Лісабоні, столиці Португалії. Чоловік знаходить красу в промисловій та вуличній зйомці, показуючи життя таким, яким воно є.

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"Також на мене впливають модерністські, авангардні розповіді про науку, техніку та промисловість", – відзначає Жоао. До слова, 46-річний фотограф також викладає комунікаційний дизайн у художній школі. Щоправда, саме захопливі знімки моря та суден привернули увагу понад 92 тисяч користувачів в соцмережі Instagram.

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302165

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302166

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302167

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302168

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302169

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302170

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302171

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302172

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302173

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302174

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302175

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302176

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302177

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302178

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302179

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302180

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302181

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302182

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302183

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302184

Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото - фото 302185

Джерело всіх фото: instagram.com/joao.bernardino

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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