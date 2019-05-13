Життя мотоциклістів зі служби доставки у В'єтнамі: вражаючі фото

У В'єтнамі мотоцикли та скутери є найпопулярнішими видами транспорту, і працівники служби доставки також користуються ними. Щоправда, система перевезення виглядає значно цікавіше та колоритніше, аніж спадає на думку. Зацініть!

Знайомтесь, Джон Енох (Jon Enoch) – британський позаштатний фотограф, який вперше побував у В'єтнамі 15 років тому і був дуже вражений культурою мототранспорту в цій країні. Скутери і мотоцикли дозволяються працювати малому бізнесу, а також не створюють проблем з паркінгом. Але найдивовижніше те, скільки одна людина може везти всього на своєму транспорті.

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В об'єктиві Джона можна побачити столицю В'єтнаму Ханой, де мешкає близько 7,7 млн осіб, а на дорогах можна нарахувати майже 5 мільйонів мотоциклів і всього півмільйона машин. Майже у кожного місцевого є такий практичний транспорт, який, на жаль, негативно впливає на екологію та забруднює навколишнє середовище. Тому вже до 2030 року весь такий двоколісний транспорт заборонять.

Автор всіх фото: Jon Enoch

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