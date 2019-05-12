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Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото

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Вуличні фото Нью-Йорка - фото 1
Вуличні фото Нью-Йорка / instagram.com/_le_vent_dans_la_plaine/

Одне із найбільших міст США Нью-Йорк часто приймає мандрівників з усього світу. Не драма "Велике яблуко" потрапило до переліку найкрасивіших у світі. А цей фотограф показує Нью-Йорк таким, який він є насправді.

Знайомтесь, Джейсон Лі (Jason Lee) – американський фотограф-самоучка та амбасадор Google Pixel, який живе та працює в Нью-Йорку. Хлопець обожнює ловити найкращі миті з вуличного життя та ділитись ними в мережі.

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Тому не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 14 тисяч осіб. У роботах Джейсона можна побачити не лише цікаву архітектуру міста, а й його реальне життя, яке частенько не помічають туристи. Насолоджуйтесь:

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Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото - фото 327016

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Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото - фото 327022

Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото - фото 327023

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Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото - фото 327025

Джерело всіх фото: instagram.com/_le_vent_dans_la_plaine/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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