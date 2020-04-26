Яким буде світ, якщо карантин не закінчиться: фото

Світ, де карантин затримався на надто довго / Giovanni Garrone

Талановитий італієць створив похмуру серію кадрів, які показують наш світ, де карантин через пандемію коронавірусу так і не закінчився. Зацініть!

Знайомтесь, Джованні Гарроне (Giovanni Garrone) – талановитий італійський дизайнер, який мешкає в Амстердамі та обожнює архітектуру. Пандемія коронавірусу, яка сколихнула світ, надихнула його створити серію незвичайних знімків.

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На чорно-білих кадрах можна побачити відомі і не дуже місця в різних країнах, де природа почала забирати своє. Саме так, на думку Джованні, виглядають наслідки глобального карантину, який триває дуже довго.

Джерело фото: boredpanda.com/author/giovannigarrone10

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