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Яким буде світ, якщо карантин не закінчиться: фото
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Талановитий італієць створив похмуру серію кадрів, які показують наш світ, де карантин через пандемію коронавірусу так і не закінчився. Зацініть!
Знайомтесь, Джованні Гарроне (Giovanni Garrone) – талановитий італійський дизайнер, який мешкає в Амстердамі та обожнює архітектуру. Пандемія коронавірусу, яка сколихнула світ, надихнула його створити серію незвичайних знімків.
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На чорно-білих кадрах можна побачити відомі і не дуже місця в різних країнах, де природа почала забирати своє. Саме так, на думку Джованні, виглядають наслідки глобального карантину, який триває дуже довго.
Джерело фото: boredpanda.com/author/giovannigarrone10
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