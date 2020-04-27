Художник створив на траві в Альпах картину площею 3000 кв м: вражаюче фото

Франко-швейцарський художник Гійом Легро, відомий під псевдонімом Saype, представив нову роботу на тему коронавірусу. Картина написана на траві у швейцарських Альпах, вона займає площу в 3000 квадратних метрів і називається "Поза кризою" (Beyond Crisis).

Так, художник зобразив дівчинку, що дивиться на горизонт. Біля неї лежить пенал з крейдою, а перед нею намальований ланцюжок з людей, які тримаються за руки.

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"Під час пандемії більшість людей обмежені. Це стосується нас усіх, ми стикаємося з різними проблемами і труднощами, і я вирішив намалювати цю фреску під назвою "Поза кризою" поруч з будинком, щоб поділитися з вами оптимізмом і ковтком свіжого повітря", – розповів художник.

Гійом Легро використовує в роботі біорозкладні матеріали, всі його картини тимчасові. Він часто зображує на них дітей, а також дорослих, що тримаються за руки.

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