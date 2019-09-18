Життя із самим собою: трейлер нового серіалу з зіркою Месників

Життя із самим собою: дивитись трейлер серіалу / Itc

У мережі з'явився трейлер до незвичайного серіалу Життя з самим собою (Living With Yourself), де головні ролі виконав Пол Радд. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix поділився промо до нового серіалу Життя з самим собою (Living With Yourself), дата виходу якого запланована вже на 19 жовтня.

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Сюжет 8-серійного серіалу розповідає про звичайного офісного працівника Майлса Елліота, який настільки розчарувався у своєму житті, що погодився на незвичайну процедуру. Учені наголошували, що вона здатна покращити самопочуття та повернути бадьорість та активність, і справді так і вийшло. Щоправда, раптово у Майлса з'являється двійник, який твердо переконаний, що саме він – справжній. Головні ролі виконав зірка Месників американський актор Пол Радд.

Життя із самим собою: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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