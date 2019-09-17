Tinder вперше зняв серіал: про що в ньому розкажуть

Сервіс Match Group Inc, до якого входить популярний додаток для знайомств Tinder, завершив зйомки свого першого телевізійного серіалу. Власник ресурсу хоче більше часу приділяти створенню оригінального контенту.

Відомо, що серіал складається з декількох епізодів і зосереджений на "апокаліптичній" сюжетній лінії, яка містить любовну історію. Зйомки серіалу завершилися в Мексиці, але він не має прямого відношення до основного бізнесу Tinder.

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У компанії розповіли, що створення нових шоу – частина широкої стратегії, яку розкриють в найближчому майбутньому. Також повідомляється, що цей серіал – перша спроба випустити авторський відеоконтент.

У жовтні 2018 року Tinder запустив сайт Swipe Life, для публікації власного контенту.

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