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Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

ТЕСТ: Вгадай відомих акторів, яких не впізнати у гримі!

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тест про кіно та акторів - фото 1
тест про кіно та акторів

Пропонуємо вам поглянути на знаменитостей в гримі та відгадати, хто є хто. Ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, що вашого улюбленого персонажа грав саме цей актор. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Вважається, що хороший актор може настільки вжитися в роль, що його буде важко впізнати. А ми підготували 12 кадрів з фільмів, на яких зображені зірки не тільки добре грають, але ще й добре загримовані. Зможете впізнати?

І ще: ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Хто ти з легендарних козаків?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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