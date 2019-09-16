ТЕСТ: Вгадай відомих акторів, яких не впізнати у гримі!

Пропонуємо вам поглянути на знаменитостей в гримі та відгадати, хто є хто. Ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, що вашого улюбленого персонажа грав саме цей актор. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Вважається, що хороший актор може настільки вжитися в роль, що його буде важко впізнати. А ми підготували 12 кадрів з фільмів, на яких зображені зірки не тільки добре грають, але ще й добре загримовані. Зможете впізнати?

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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